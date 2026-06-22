Inicia “Operación Cazador” estrategia de seguridad en la Zona Metropolitana de Oaxaca

“Operación Cazador”

Como parte de las acciones para fortalecer la seguridad en Oaxaca, el Gobernador Salomón Jara Cruz anunció la puesta en marcha de la “Operación Cazador” una estrategia permanente que tiene el objetivo de prevenir y disuadir el delito en la Zona Metropolitana de Oaxaca (ZMO).

En una conferencia de prensa dentro del Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca (CCCO), el gobernador informó que la entidad se consolida como uno de los estados más seguros del país, gracias a una reducción del 32% en los delitos registrados. Esto demuestra el esfuerzo coordinado entre las instituciones de seguridad de los tres niveles de gobierno.

“Estos resultados no significan que bajemos la guardia. Al contrario, nos obligan a seguir fortaleciendo nuestras estrategias para proteger la tranquilidad de las familias oaxaqueñas”, expresó.

La “Operación Cazador” se desarrolla en coordinación con el Centro de Control, Comando, Comunicación, Coordinación e Inteligencia (C5i), la Policía Estatal, la Policía Auxiliar, Bancaria, Industrial y Comercial (PABIC) y demás autoridades del estado, así como con los municipios de Oaxaca de Juárez, Santa Cruz Xoxocotlán y Santa Lucía del Camino.

“Operación Cazador”

Estas acciones combinan presencia policial, inteligencia y tecnología, mediante operativos de vigilancia aérea con drones, patrullajes preventivos y recorridos disuasivos. Se complementan con programas como Senderos Seguros, enfocados en la recuperación de espacios públicos, la instalación de cámaras de videovigilancia y botones de auxilio, para fortalecer la prevención del delito y la atención de emergencias.

Por su parte el titular de la Secretaría de Gobierno (Sego), Jesús Romero López, informó que esta estrategia no es un nuevo programa, sino el fortalecimiento de la estrategia de seguridad ya en marcha en la ZMO, con la que se busca reforzar la presencia permanente de las corporaciones en espacios públicos y zonas donde las familias oaxaqueñas realizan sus actividades diarias.

Félix Javier Quiroz, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informo que se han destinado mil 104 elementos de corporaciones estatales y municipales, apoyados por 94 patrullas, 68 motopatrullas, seis biosensores K9, cuatro vehículos Kodiak, tres ambulancias y ocho bicicletas.

Finalmente, explicó que el despliegue operativo contempla recorridos permanentes en parques, mercados, zonas bancarias, escuelas, transporte público y otros espacios de alta afluencia, para garantizar el desarrollo de actividades bajo un sistema de protección para todas las familias del estado.