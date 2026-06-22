La carrera por Zacatecas: Ulises Mejía Haro formaliza registro para buscar la Coordinación Estatal de la Transformación

Arranca la carrera por Zacatecas Ulises Mejía Haro presentó su registro para participar en el proceso interno de Morena. (Especial)

El diputado federal con licencia y exalcalde de Zacatecas, Ulises Mejía Haro, informó que realizó con éxito su registro para participar en el proceso interno de Morena rumbo a la Coordinación Estatal de la Transformación y la Soberanía Nacional en Zacatecas.

Durante una rueda de prensa celebrada en la capital del estado, el político zacatecano dio a conocer que cumplió en tiempo y forma con todos los requisitos establecidos en la convocatoria emitida por el partido, convirtiéndose en uno de los primeros aspirantes en formalizar su inscripción dentro del proceso interno.

Mejía Haro destacó que su registro se llevó a cabo de manera virtual y reiteró su intención de continuar participando en la construcción del proyecto político que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Solicita licencia tras concluir su Segundo Informe Legislativo

El registro se realizó después de que Ulises Mejía Haro solicitara licencia a su cargo como diputado federal el pasado 21 de junio, una vez concluido su Segundo Informe Legislativo.

De acuerdo con el equipo del exalcalde, el evento reunió a más de tres mil personas en la capital zacatecana, donde presentó un balance de las actividades legislativas y de gestión territorial realizadas durante los últimos dos años.

Presencia en municipios fortalece su aspiración

A lo largo de su trayectoria reciente, Mejía Haro ha mantenido recorridos constantes por diversos municipios de Zacatecas mediante asambleas informativas, reuniones ciudadanas y encuentros con distintos sectores sociales.

Según señaló, este trabajo territorial le ha permitido mantener cercanía con la población y conocer de primera mano las necesidades de las distintas regiones del estado.

Encuestas lo colocan entre los políticos mejor evaluados

El aspirante morenista aseguró que diversas mediciones de opinión pública realizadas por firmas encuestadoras nacionales como Enkoll, De las Heras Demotecnia y Mendoza Blanco & Asociados lo ubican entre los perfiles políticos con mejor evaluación ciudadana en Zacatecas.

Al concluir su mensaje, Ulises Mejía Haro reiteró su compromiso de continuar trabajando bajo los principios de honestidad, cercanía y resultados, así como respaldando el proyecto de transformación impulsado por Morena y el gobierno federal.