Morena inicia proceso interno rumbo a 2027; apuesta por unidad y transparencia

La vicecoordinadora de Vinculación Parlamentaria del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Gabriela Jiménez Godoy, aseguró que el proceso interno para la definición de candidaturas rumbo a las elecciones de 2027 fortalecerá la unidad del partido y permitirá postular perfiles con integridad y respaldo ciudadano.
La legisladora informó que este lunes comenzó el proceso interno para seleccionar a quienes contenderán en los próximos comicios, etapa que, señaló, tiene un carácter electoral, además que busca consolidar la cohesión del movimiento y garantizar la postulación de personas con buena reputación pública, sin antecedentes penales y comprometidas con los principios de la llamada Cuarta Transformación.
Sostuvo que Morena tiene la responsabilidad de preservar la confianza de la ciudadanía y evitar la incorporación de perfiles que pudieran generar cuestionamientos. En ese sentido, afirmó que la prioridad debe centrarse en la construcción de candidaturas con cercanía social y autoridad moral, más allá de criterios exclusivamente electorales.
La diputada mencionó que las encuestas continuarán siendo el mecanismo para la selección de candidaturas, al considerar que permiten transparentar el proceso y ampliar la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones internas.
Además, señaló que durante el proceso deberán evitarse prácticas como el nepotismo electoral y cualquier conducta que afecte la confianza de la población en las instituciones y los partidos políticos. Indicó que los cargos de elección popular deben estar abiertos a mujeres y hombres con respaldo social, honestidad y compromiso con el servicio público.
La legisladora añadió que la definición de candidaturas también deberá ajustarse a los criterios establecidos en la reciente reforma al artículo 41 de la Constitución, la cual establece restricciones para impedir que candidaturas o procesos políticos reciban apoyo o financiamiento de gobiernos, organizaciones o grupos políticos extranjeros.
Según dijo Jiménez Godoy, estas disposiciones buscan fortalecer la soberanía nacional y garantizar que las decisiones políticas y electorales respondan exclusivamente a la voluntad de la ciudadanía mexicana.