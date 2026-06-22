Morena inicia proceso interno rumbo a 2027; apuesta por unidad y transparencia

Asamblea de Morena

La vicecoordinadora de Vinculación Parlamentaria del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Gabriela Jiménez Godoy, aseguró que el proceso interno para la definición de candidaturas rumbo a las elecciones de 2027 fortalecerá la unidad del partido y permitirá postular perfiles con integridad y respaldo ciudadano.

La legisladora informó que este lunes comenzó el proceso interno para seleccionar a quienes contenderán en los próximos comicios, etapa que, señaló, tiene un carácter electoral, además que busca consolidar la cohesión del movimiento y garantizar la postulación de personas con buena reputación pública, sin antecedentes penales y comprometidas con los principios de la llamada Cuarta Transformación.

Sostuvo que Morena tiene la responsabilidad de preservar la confianza de la ciudadanía y evitar la incorporación de perfiles que pudieran generar cuestionamientos. En ese sentido, afirmó que la prioridad debe centrarse en la construcción de candidaturas con cercanía social y autoridad moral, más allá de criterios exclusivamente electorales.

La diputada mencionó que las encuestas continuarán siendo el mecanismo para la selección de candidaturas, al considerar que permiten transparentar el proceso y ampliar la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones internas.

Además, señaló que durante el proceso deberán evitarse prácticas como el nepotismo electoral y cualquier conducta que afecte la confianza de la población en las instituciones y los partidos políticos. Indicó que los cargos de elección popular deben estar abiertos a mujeres y hombres con respaldo social, honestidad y compromiso con el servicio público.

La legisladora añadió que la definición de candidaturas también deberá ajustarse a los criterios establecidos en la reciente reforma al artículo 41 de la Constitución, la cual establece restricciones para impedir que candidaturas o procesos políticos reciban apoyo o financiamiento de gobiernos, organizaciones o grupos políticos extranjeros.

Según dijo Jiménez Godoy, estas disposiciones buscan fortalecer la soberanía nacional y garantizar que las decisiones políticas y electorales respondan exclusivamente a la voluntad de la ciudadanía mexicana.