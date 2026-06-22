Pemex reporta bajo control fuga de combustóleo en la refinería de Salina Cruz

Pemex

Este lunes Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que activó los protocolos correspondientes operativos en la refinería Salina Cruz derivado de un paro registrado en una de las calderas generadoras de vapor.

Esta información se dio a conocer a través de un comunicado luego de que esta madrugada se reportara una explosión en la refinería. Señaló que se trataba de la activación de los quemadores de piso del complejo, pero destacaron que esto no representó un riesgo.

“La refinería opera de forma normal. No existen los reportes de riesgos para el personal o la población de la localidad”, puntualiza el comunicado difundido en redes sociales.

Este comunicado también deja claras dudas que surgieron luego de la difusión de un video en redes sociales donde se puede observar una zona del complejo de Pemex completamente cubierta por las intensas llamas que alarmaron a la población desde el domingo.

Cabe mencionar que este incidente ocurrió tras haberse reportado una fuga de combustóleo en un ducto de la refinería Salina Cruz este domingo.

Respecto a esto, la empresa aseguró que el incidente ya había sido atendido, pero no otorgo información más especifica sobre el cómo se originó el derrame.

El pasado 9 de junio, Pemex también reportó una fuga de combustóleo en la refinería de Salina Cruz, por lo que se suspendió el flujo de hidrocarburo; tampoco se ofrecieron más detalles de las causas.