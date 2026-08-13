36 mexicanos son repatriados desde Colombia tras afectaciones por el sismo

La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que la madrugada de este jueves 35 connacionales fueron repatriados desde Pereira, Colombia, por medio de una aeronave C-130 Hércules que partió del Aeropuerto de Matecaña.

La dependencia informó que los mexicanos repatriados estuvieron acompañados por personal de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la Secretaría de la Defensa Nacional, y se encuentran a salvo y en buen estado de salud.

El vuelo de repatriación aterrizó a las 00:30 horas en la Base Aérea Militar de Santa Lucía, Estado de México, a bordo de uno de los aviones de transporte estratégico de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM) que partieron ayer por la mañana con ayuda humanitaria para el país sudamericano.

El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, agradeció a la Cancillería colombiana por todas las gestiones y facilidades brindadas para concretar con éxito el retorno de nuestras y nuestros connacionales.

Asimismo, la Embajada de México en Colombia continúa desplegando distintas acciones de asistencia consular y contacto permanente con los connacionales que aún se encuentran en territorio colombiano para facilitar su salida del país, a través de la gestión con distintas aerolíneas comerciales, así como el apoyo en la reubicación de quienes se hospedaban en hoteles que sufrieron daños estructurales.

Se pone a disposición el teléfono de emergencia de la Embajada de México en Colombia para quienes requieran asistencia u orientación consular: +57 313 878 6028.