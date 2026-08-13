Huelga del Monte de Piedad: estos son los únicos clientes que aún conservan sus bienes pese al cierre de sucursales

Nacional Monte de Piedad al límite: crece la presión para poner fin a la huelga

Desde que estalló la huelga en el Nacional Monte de Piedad, miles de personas han visto suspendidos los trámites para recuperar prendas, empeñar nuevos artículos o realizar operaciones presenciales en las sucursales.

Sin embargo, no todos los clientes enfrentan la misma situación.

La principal excepción corresponde a los usuarios de AutoAvanza, un esquema de préstamo en el que el cliente deja como garantía la factura y la documentación del vehículo, pero mantiene la posesión y el uso del automóvil durante la vigencia del crédito. Gracias a ese modelo, quienes contrataron este producto no perdieron el acceso físico a su patrimonio pese al cierre de las sucursales.

¿Qué es AutoAvanza?

AutoAvanza es un programa del Nacional Monte de Piedad diseñado para ofrecer préstamos utilizando un automóvil como respaldo, sin necesidad de entregar el vehículo a la institución.

A diferencia del empeño tradicional —en el que la prenda permanece bajo resguardo del Monte de Piedad hasta liquidar el préstamo—, en esta modalidad los clientes pueden seguir utilizando diariamente su automóvil mientras cumplen con los pagos establecidos.

¿Qué pasa con estos clientes durante la huelga?

Aunque los usuarios de AutoAvanza continúan utilizando sus vehículos, la huelga también ha impactado este programa.

El Nacional Monte de Piedad informó que el servicio permanece suspendido para nuevas operaciones y que los clientes con contratos vigentes deberán seguir las indicaciones emitidas por la institución para realizar sus pagos y refrendos por los canales habilitados.

Además, la institución implementó medidas para evitar afectaciones mayores a quienes mantienen un crédito activo, incluyendo prórrogas y ajustes en los plazos para proteger el patrimonio de los usuarios mientras continúa el conflicto laboral.

Millones de prendas siguen bajo resguardo

Para el resto de los clientes, la situación es distinta. Joyas, relojes, electrónicos, herramientas y otros objetos empeñados permanecen resguardados en las bóvedas del Nacional Monte de Piedad mientras no exista una solución definitiva a la huelga.

La institución ha reiterado que las prendas están protegidas y que los clientes no perderán automáticamente sus bienes debido al cierre de las sucursales, además de implementar medidas extraordinarias para ampliar plazos y evitar que los préstamos pasen a procesos de comercialización.

¿Cuándo terminará la huelga?

Hasta ahora no existe una fecha oficial para la reapertura de las sucursales del Nacional Monte de Piedad.

Las negociaciones entre la administración y el sindicato continúan, mientras miles de clientes permanecen a la espera de que concluya uno de los conflictos laborales más prolongados en la historia reciente de la institución.

Entretanto, los usuarios de AutoAvanza siguen siendo la única excepción: aunque el programa permanece suspendido para nuevas operaciones, ellos conservan el uso de su automóvil, algo que no ocurre con quienes empeñaron otro tipo de bienes.