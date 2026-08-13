Analizan instalar centro de acopio de leche en Jojutla, Morelos

Consideran crear centro de acopio de Leche Bienestar en Morelos

Representantes de Leche para el Bienestar y gobierno del estado de Morelos analizaron la viabilidad de instalar un nuevo centro de acopio de leche en la localidad de San Pedro Tehuixtla, municipio de Jojutla.

Durante una reunión en la Casa Oficial del Gobierno Estatal, funcionarios de ambas instancias revisaron las condiciones técnicas y logísticas para establecer el centro, a fin de fortalecer el sector lechero de la entidad.

El proyecto forma parte del Plan México, estrategia de desarrollo industrial y agropecuario impulsada por el gobierno federal, encabezado por el gobierno federal y se coordina con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

De concretarse, el nuevo centro de acopio permitiría afianzar la infraestructura destinada a la recepción de leche y contribuir al desarrollo de la actividad ganadera en la región sur del estado

El encuentro contó con la participación de la gobernadora Margarita González Saravia Calderón. Por parte de Leche para el Bienestar acudieron su director general, Antonio Talamantes Geraldo, y el director nacional de Operaciones, Víctor Hugo Pérez Rojas.

En representación del gobierno estatal participaron la secretaria de Desarrollo Agropecuario (Sedagro), Margarita Galeana Torres, y el director general de Ganadería y Acuacultura de la dependencia, Sergio Ávila Castañeda.

La Crónica de Hoy 2026