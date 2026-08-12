Turista extranjero agrede a chofer en el aeropuerto de Cancún video genera indignación en redes (Redes sociales)

Se difundió un video a través de redes sociales en el que se ve a una persona de origen extranjero confrontar a un conductor en inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Cancún.

En las imágenes se puede observar la discusión de dos hombres que terminó en una confrontación física.

Extranjero reclama a taxista por presuntamente dañar su auto

La grabación que ha provocado una ola de reacciones entre los internautas muestra el momento en que un hombre, presuntamente de origen extranjero, reclama verbalmente a un taxista que se encuentra dando servicio a un cliente.

El agresor acusaba al conductor por supuestamente haber dañado su vehículo al manipular el equipaje que retiraba de la cajuela de su unidad.

Al no obtener una respuesta, el foráneo golpeó con una botella de plástico a la víctima, la cual le pide que lo deje en paz, ya que no le ha causado algún daño a su automóvil.

El atacante decide gritarle y golpearlo nuevamente, por lo cual el chofer decide soltarle una patada. Varias personas que se encontraban en el lugar intervinieron para intentar detener la pelea y separar a los dos hombres involucrados.

¿Dónde ocurrió la agresión al taxista?

Este enfrentamiento se registró en las inmediaciones de ascenso y descenso de pasajeros del Aeropuerto Internacional de Cancún, uno de los principales puntos de arribo de turistas en la entidad.

¿Detuvieron al extranjero que golpeó al taxista en Cancún?

Aunque no se reportó alguna detención, los involucrados fueron separados por los testigos. Al ver que existía un registro en video de los hechos, el hombre extranjero desistió de continuar con la confrontación.