El Estado no tiene que poner a la oposición el micrófono: Morena al PAN sobre derecho de réplica

Conferencia mañanera en el ojo del huracán por exigencia en el derecho de réplica (Margarito Pérez Retana)

En medio de la confrontación que mantienen por los lineamientos a los medios de comunicación, la dirigencia nacional de Morena cerró la posibilidad de otorgar derecho de réplica en la mañanera como exigió el PAN y le recalcó que libertad de expresión no significa que el Estado tenga que ponerle a la oposición el micrófono, el espacio, los recursos públicos y la audiencia-

Horas después de que el PAN anunció que impulsará iniciativas para obligar al derecho de réplica en la mañanera, la dirigencia nacional de Morena encabezada por Ariadna Montiel respondió a su homólogo del blanquiazul, Jorge Romero que tienen acceso a conferencias de prensa pero no en la mañanera pues no les darán la audiencia que tiene ese programa.

“Pueden expresarse. Pueden criticar. Pueden hacer todas las conferencias que quieran. Pero que quede claro: ¡Fuera máscaras ! Lo que están exigiendo hoy son privilegios”, reviró

El PAN –agregó--tiene prerrogativas, legisladores, tribunas, acceso permanente a medios y ahora hasta sus propias conferencias.

“Nadie les impide hablar. Si su alcance es raquítico, no es por falta de libertad: es porque perdieron la confianza del pueblo después de décadas de corrupción, privilegios y mentiras”, sostuvo

Montiel pidió al PAN no confundirse pues no es equivalente el alcance e importancia de la oposición que fue rechazada por millones de mexicanos en las elecciones del 2018 y 2024, contra un movimiento como la Cuarta Transformación “que ha refrendado en las urnas, una y otra vez, la confianza popular”.

Ironizó que la audiencia de la mañanera” no necesita una lección del líder del cartel inmobiliario, Jorge Romero, o de un corrupto como Alejandro alias “el Alito” Moreno”.

“No confundan libertad de expresión con derecho a mentir, calumniar o lanzar acusaciones sin pruebas”, recalcó

Les reiteró que pueden expresarse, criticar y hacer todas las conferencias que quieran pero no en la mañanera.