Apagón masivo CFE hoy, martes 23 de junio 2026: reportan fallas en Veracruz-Boca del Río, pero no hay cortes programados

Apagón masivo de la CFE hoy 7 de abril: colonias afectadas, horarios y lo que debes saber para que no te agarre desprevenido

La mañana de este martes 23 de junio comenzó con nuevos reportes de interrupciones en el suministro eléctrico en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río. Vecinos de distintos sectores de la región denunciaron problemas con el servicio de energía, una situación que, según la información difundida por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) , no es nueva y se ha venido registrando desde hace varios días.

A pesar de ello, la institución señaló que no tiene programados cortes de energía eléctrica para este martes 23 de junio de 2026, por lo que las afectaciones registradas obedecerían a incidencias en el sistema ya que no hay un plan de suspensión previamente anunciado.

¿Dónde se reportan las fallas de luz este martes 23 de junio?

De acuerdo con la información publicada este martes, los problemas en el servicio se concentran en tres sectores de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, cuyos habitantes han reportado fallas recurrentes desde días atrás.

¿La CFE anunció apagones programados para hoy?

No. La Comisión Federal de Electricidad informó que no existen cortes de energía programados para este martes 23 de junio de 2026.

La empresa recordó que las interrupciones del suministro pueden presentarse por diversos factores, entre ellos fallas en el sistema de distribución eléctrica, daños en la infraestructura, condiciones climáticas adversas, entre otros factores externos que afecten la operación de la duministración de luz.

¿Qué hacer si se va la luz y el corte no estaba previsto?

La CFE recomienda a los usuarios reportar cualquier interrupción no programada a través de los siguientes canales de comunicación:

La línea telefónica 071 .

. La aplicación móvil CFE Contigo.

La empresa señala que, en términos generales, la reconexión del servicio en zonas urbanas suele realizarse durante el transcurso del mismo día, mientras que en algunas áreas rurales el restablecimiento puede extenderse hasta tres días hábiles.