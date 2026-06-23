Huelga en el Monte de Piedad: El punto en las negociaciones que impide que concluya el paro laboral

Monte de Piedad Casi 9 meses de huelga y negociaciones lentas. (cuartoscuro)

La huelga de los trabajadores pertenecientes al Monte de Piedad no parece terminará pronto. Exigen blindar protecciones para los trabajadores o la huelga no se va a detener.

¿Qué está pasado con el Monte de Piedad?

Los trabajadores del Monte de Piedad se declararon en huelga el pasado 1 de octubre del 2025 debido a lo que ellos percibían como violaciones sistemáticas a su Contrato Colectivo del Trabajo, que afectaban temas como descanso, pensiones y prestaciones.

A inicios de este mes el secretario de la Sección 25 en Tabasco, Julio César Acosta Libreros, afirmó que existían posibilidades de alcanzar acuerdos durante junio. También se nombró a José Antonio Murillo Garza como nuevo director de la institución de préstamos prendarios, lo cual dio esperanza de que, bajo una nueva coordinación, las negociaciones se renovaran.

A mediados de mes, el sindicato aceptó analizar la propuesta de resolución planteada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

Sin embargo, también hubo polémica dentro del mismo sindicato hace tan sólo unos días, debido al señalamiento de Arturo Zayún González, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del Nacional Monte de Piedad (SNTNMP), a quien se le acusa de corrupción. Esto tan sólo un día después de que el jefe sindical anunciara a través de un video que las negociaciones iban bien, ya que se consiguió que no se anularan las prestaciones de los trabajadores y se estaba a la espera de convocatoria por parte de la Secretaría del Trabajo para continuar el diálogo.

¿Cómo va la huelga en el Monte de Piedad hoy 23 de junio?

Ahora, el secretario general de la Sección 4 en Aguscalientes, Guillermo Durán Ramón, reconoció que han avanzado los canales de diálogo desde el inicio de la nueva administración, pero comentó que no se ha concretado una mesa de negociación formal en la que se garantice el pleno gozo de todos los derechos laborales. «Hasta el momento no hay negociaciones y cualquier acuerdo que se pretenda firmar deberá ser estrictamente en beneficio del gremio», comunicó. Desmintió que la huelga fuera a terminar en los próximos días, como algunos habían estado diciendo.

Dijo que no habrá conformidad hasta que se garantice que el Contrato Colectivo de Trabajo esté totalmente blindado. Esto para evitar que, como ha sucedido en el pasado, no se eche para atrás todo lo que se les prometió.