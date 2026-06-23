Pemex y Petrobras firman en Brasil alianza para explorar petróleo en el Golfo de México

La presidenta de Petrobras, Magda Chambriard, y el titular de Pemex, Juan Carlos Carpio Fragoso, tras firmar el acuerdo de colaboración entre ambas petroleras (Pemex)

Acuerdo estratégico — A través de un Memorando de Entendimiento (MoU), este martes las petroleras Pemex y Petrobras firmaron en Río de Janeiro un acuerdo de cooperación para desarrollar proyectos conjuntos de exploración y producción de petróleo, especialmente en aguas profundas del Golfo de México.

El documento fue suscrito en la sede de la petrolera brasileña por la presidenta de Petrobras, Magda Chambriard, y por el director general de Petróleos Mexicanos, Juan Carlos Carpio Fragoso, y también abarcará aspectos para mejorar la eficiencia en las áreas de refinación y petroquímica.

Directivos de ambas empresas destacaron que esta alianza es el primer paso hacia una cooperación estratégica y técnica entre las dos mayores petroleras estatales de América Latina.

El Memorandom de Entendimiento tendrá vigencia inicial de dos años, con posibilidad de ser renovado y éste no implica compromisos de inversión ni creación de sociedades o consorcios, por lo que sólo que establece un marco flexible para analizar nuevas oportunidades, sujetas a negociaciones específicas y a la aprobación de las instancias correspondientes de cada parte.

Entre los aspectos más destacados está la posibilidad de que Petrobras aporte la tecnología y la experiencia que tiene en la exploración y explotación de crudo y gas en aguas profundas para revitalizar e incrementar la producción de hidrocarburos en la porción mexicana del Golfo de México.

“Es difícil de creer ver esa región y decir que todo el petróleo escogió quedarse en el pedazo estadounidense”, afirmó Chambriard al resaltar que se trata de una zona con potencial de exploración en aguas profundas.

En la misma línea, subrayó que “nos interesa la exploración en el Golfo de México, el incremento de la producción en campos maduros y los procesos industriales de refinación, petroquímica y fertilizantes. Sin duda, la alianza entre las dos empresas estatales será beneficiosa para ambos países”, afirmó.

Según la directiva de Petrobras, el interés por estrechar la cooperación surgió tras una conversación con el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, quien posteriormente contactó a su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, para facilitar el acercamiento entre ambas empresas.

La ejecutiva de la petrolera brasileña explicó que equipos técnicos de Petrobras y Pemex ya realizaron visitas recíprocas para iniciar estudios destinados a reforzar la seguridad energética de ambos países.

Sin embargo, enfatizó que las inversiones y proyectos específicos aún no están definidos ni existe un cronograma para su implementación.

Por su parte, el director general de Pemex, señaló que la empresa productiva del estado mexicano trabaja para mejorar su flujo de caja y se expresó optimista en que la asociación con Petrobras produzca resultados concretos “lo más rápido posible”.

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