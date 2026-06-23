Senado impulsa combate a inhibidores de señal en carreteras; ANERPV celebra medida

Carreteras 12 de marzo (Crisanta Espinosa Aguilar)

La Asociación Nacional de Empresas de Rastreo y Protección Vehicular (ANERPV) celebró el avance del Senado de la República en el combate al uso, distribución y comercialización de inhibidores de señal en carreteras, conocidos como “jammers”, al considerar que se trata de un paso relevante para enfrentar el robo al autotransporte de carga en el país.

El posicionamiento de la ANERPV se da luego de la publicación en la Gaceta Parlamentaria de un punto de acuerdo mediante el cual la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a autoridades federales y estatales a fortalecer las acciones de vigilancia, investigación y verificación relacionadas con estos dispositivos.

El acuerdo está dirigido principalmente a la Guardia Nacional, así como a las Secretarías de Seguridad Pública del país, con el objetivo de que intensifiquen la detección de la venta y distribución de equipos inhibidores de señales de telecomunicaciones, particularmente en plataformas de comercio electrónico, redes sociales y otros medios digitales.

“Huellas ciegas” en carreteras y aumento del riesgo delictivo

De acuerdo con la ANERPV, el uso de estos dispositivos por parte de grupos delictivos genera “zonas ciegas” en los sistemas de posicionamiento global (GPS) y en las redes de telefonía celular, lo que impide el rastreo de unidades de carga en tránsito.

Estas interrupciones tecnológicas conocidas como “hoyos” de señal han sido identificadas por empresas del sector como un factor que facilita el robo de camiones de carga, particularmente en tramos carreteros estratégicos, donde las unidades quedan incomunicadas y sin monitoreo en tiempo real.

El organismo empresarial advirtió que esta práctica representa un riesgo creciente no solo para el transporte de mercancías, sino también para la seguridad de los operadores y la logística nacional.

Reconocimiento al impulso legislativo

El presidente de la ANERPV, Luis Villatoro Martínez, resaltó el papel del senado y de legisladoras como la senadora Juanita Guerra, quien mencionó que ella facilitó el impulso de la propuesta que hoy se refleja en el exhorto publicado.

“Agradecemos este primer paso que se da con apoyo del Senado de la República, y particularmente de la senadora Juanita Guerra, quien nos abrió la posibilidad de impulsar esta propuesta que hoy se ha hecho oficial a través de la Gaceta Parlamentaria”, declaró Villatoro Martínez.

El dirigente empresarial añadió que este avance permitirá que las autoridades de seguridad actúen con mayor claridad jurídica y operativa para combatir la comercialización y distribución de los llamados “jammers”, dispositivos que en muchos casos son adquiridos y utilizados de manera ilegal para bloquear señales de rastreo.

Contenido del punto de acuerdo

El documento legislativo establece que la Comisión Permanente exhorta a la Guardia Nacional a fortalecer acciones de vigilancia, investigación y verificación respecto de la venta de inhibidores de señal, con énfasis en su oferta a través de internet.

Asimismo, solicita que, dentro de sus atribuciones, se realicen denuncias ante la autoridad ministerial competente cuando se detecten actividades ilícitas relacionadas con estos equipos.

De igual forma, el exhorto amplía la petición a las autoridades estatales, instruyéndolas a que, mediante sus unidades de policía cibernética, realicen monitoreo permanente de plataformas digitales, redes sociales y sitios de comercio electrónico, con el fin de detectar, reportar y coadyuvar en el combate a la comercialización ilegal de estos dispositivos.

Riesgos para seguridad pública y comunicaciones

El acuerdo legislativo también subraya que el uso de inhibidores de señal representa un riesgo significativo para la seguridad pública, ya que puede afectar no solo el rastreo de vehículos de carga, sino también las comunicaciones de emergencia.

En este sentido, explican que la interrupción de señales puede obstaculizar la respuesta de autoridades ante incidentes delictivos o emergencias en carretera, además de facilitar la comisión de delitos de alto impacto como el robo de transporte de mercancías.

Contexto del sector y próximos pasos

La ANERPV detalló que el combate a estos dispositivos debe formar parte de una estrategia integral de seguridad en carreteras, en la que participen autoridades federales, estatales y el sector privado, especialmente las empresas de rastreo y protección vehicular.

El organismo consideró que este exhorto legislativo representa un primer paso hacia la consolidación de medidas más estrictas que permitan frenar el mercado ilegal de inhibidores y reducir su impacto en la cadena logística del país.

Finalmente, la asociación reiteró su disposición para colaborar con las autoridades en el diseño de estrategias que fortalezcan la seguridad del autotransporte y contribuyan a la reducción de robos en carreteras.

La Crónica de Hoy 2026