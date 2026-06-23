Puente Amado Nervo alcanza 80% de avance y promete reducir traslados entre Nayarit y Jalisco: SICT

Puente Amado Nervo Su conclusión está prevista para julio de este año.

La construcción del puente Amado Nervo, una de las obras de infraestructura carretera más importantes para la región occidente del país, registra un avance del 80 por ciento y se perfila para entrar en operación durante julio de este año, informó la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

El proyecto conectará de manera directa a Bahía de Banderas, en Nayarit, con Puerto Vallarta, en Jalisco, lo que permitirá mejorar la movilidad entre ambas entidades y beneficiará a cerca de 500 mil habitantes que diariamente utilizan esta ruta.

La obra cuenta con una inversión de 930 millones de pesos y busca reducir los tiempos de traslado hasta en 25 minutos. Además, facilitará la conexión con la carretera federal Mex 200, una de las vías más importantes de la zona.

El puente cruzará el río Ameca y tendrá una longitud total superior a los dos kilómetros. De esa cifra, 800 metros corresponden a la estructura principal, mientras que 1.22 kilómetros serán destinados a vialidades de acceso. También contará con tres carriles por sentido para agilizar el flujo vehicular.

De acuerdo con la dependencia, los trabajos más importantes de infraestructura, subestructura y superestructura ya fueron concluidos. Actualmente las labores se concentran en la construcción de guarniciones, parapetos y las vialidades que permitirán el acceso al nuevo paso vehicular.

La SICT destacó que el puente Amado Nervo representa una solución estratégica para fortalecer la conectividad regional, disminuir la congestión vehicular y mejorar la movilidad tanto de habitantes como de visitantes que se trasladan entre Nayarit y Jalisco.

Otro de los beneficios previstos es la reducción de emisiones contaminantes derivadas del tráfico, al permitir recorridos más ágiles y menores tiempos de espera en una de las zonas con mayor actividad turística del país.

La dependencia también señaló que la construcción de esta obra generará alrededor de 2 mil 700 empleos y forma parte del Programa Nacional de Infraestructura Carretera 2025-2030, cuyo objetivo es impulsar proyectos que contribuyan al desarrollo equilibrado del territorio, la sostenibilidad y la inclusión social.

Con la recta final de los trabajos en marcha, el puente Amado Nervo se perfila como una nueva conexión estratégica entre Nayarit y Jalisco, con la expectativa de mejorar la movilidad y fortalecer la actividad económica de la región.