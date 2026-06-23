Con la adquisición de 42 tomógrafos de ultima generación se busca fortalecer la eficacia en los hospitales

Tomógrafos de ultima generación

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, presento uno de los más recientes saltos tecnológicos en materia de la salud; se trata de la compra de 42 tomógrafos de ultima generación. Se trata de aparatos clave para apoyar a que en los hospitales el flujo de trabajo y atención sea la más eficaz.

Al ampliar la capacidad de atención, se fortalecen los servicios en urgencias, oncología, neuroglia e igualmente en lo que tiene que ver con la medicina interna. Los tomógrafos ya se encuentran instalados a lo largo de 19 estados, en 40 hospitales tanto de alta especialidad como regionales y de zona.

Robledo Aburto también explicó que la compra de los tomógrafos se llevo a cabo de la mano de la Ley de Adquisición, lo que les permitió obtener los escáneres directamente con los fabricantes sin la participación de intermediarios. “De está manera accedimos a la última gama”.

Los modelos adquiridos cuentan con una avanzado sistema de tomografía computarizada de gama ultra alta que es capaz de realizar 256 cortes (imágenes), y por medio de la integración de un sistema de inteligencia artificial que detecta el peso del paciente, al igual que la cantidad de radiación que va a ser necesaria, es posible obtener resultados de alta precisión.

Los 256 cortes permiten que se trabaje con análisis más avanzados de infarto cerebral, determinación temprana de tumores, hemorragias internas y lesiones de órganos. A la vez, durante el proceso el paciente recibe una menor exposición a la radiación, y los estudios para los que antes se necesitaba un tiempo de espera de entre 5 y 6 minutos, ahora toma máximo 15 segundos.

Al día, asimismo, previamente se realizaban de 20 a 25 estudios, mientras que con el nuevo equipo el número subió a un total de 50 estudios. “Más pacientes también significa menos tiempo de espera, y tecnología de está naturaleza significa menos traslados hacia otros hospitales”, añadió el director general del IMSS.