Encabeza Morena preferencias en Sinaloa

Encuesta Sinaloa

A pesar del escándalo Rocha Moya, Morena encabeza las preferencias electorales en Sinaloa, así lo revela una encuesta elaborada por La Crónica de Hoy. El estudio se aplicó a una muestra representativa de ciudadanos con credencial de elector, quienes opinaron que los temas más importantes del momento son tres: la inseguridad y violencia que generan los grupos de narcotraficantes, la oposición a la planta de amoniaco de Topolobampo y, en tercer lugar, el caso Rocha Moya.

Los resultados reflejan la desaprobación del 72 por ciento al trabajo que realizó como gobernador Rubén Rocha Moya; solo el 20 por ciento dijo aprobar su gestión. La opinión sobre su extradición a Estados Unidos está dividida, el 42 por ciento opinó que el gobierno federal sí debería extraditarlo y el 44 por ciento dijo que debería ser juzgado en México. La opinión de los sinaloenses sobre Estados Unidos registra un saldo negativo: 37 por ciento dice que es positiva y 47 negativa. La actual gobernadora Yeraldine Bonilla tiene una aprobación del 26 por ciento y una desaprobación del 42, aunque un tercio de la muestra dijo que es muy pronto para evaluar su trabajo.

Encuesta Sinaloa

Encuesta Sinaloa

La encuesta revela que, a un año de la elección, Morena domina las preferencias electorales para elegir gobernador (31%), mientras que cada uno de los partidos opositores alcanza porcentajes de un solo dígito y el 43 por ciento no tiene definido su voto aún. El estudio sugiere que el vigor de Morena tiene sus cimientos en el partidismo, ya que el 31 por ciento de los electores se identifica como morenista. Otro factor que es relevante en el comportamiento electoral son los programas sociales, 57 por ciento de los encuestados señalaron que al menos un integrante de su familia recibe un programa social del gobierno federal. El rechazo partidista está literalmente en empate entre Morena y el PRI, pues ambos partidos alcanzan un tercio de la muestra.

La encuesta también retrata la lucha por las candidaturas a gobernador dentro de los partidos políticos; en Morena está encabezada, en este momento, por Imelda Castro con un 27 por ciento de preferencias, seguida de Juan de Dios Gámez con 11 por ciento, de Teresa Guerra con 9 por ciento y de Graciela Domínguez con 6 por ciento de apoyo. En el PRI Mario Zamora alcanza el 31 por ciento de respaldo a la candidatura. En el PAN, 15 por ciento de ciudadanos prefiere que Eduardo Ortiz sea el candidato a gobernador.

En tres careos, Morena y sus aspirantes encabezan las preferencias de los sinaloenses. Imelda Castro registra el mayor respaldo en la boleta con 35 por ciento; Mario Zamora con el PRI alcanza 20 por ciento; Sergio Esquer con MC 11 por ciento y Eduardo Ortiz con el PAN 8 por ciento.

*Coordinador de encuestas La Crónica de Hoy