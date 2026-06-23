Conalep y el Tecnológico Nacional de México firman convenio de colaboración para garantizar el pase de estudiantes a la educación superior

Mario Delgado Carrillo, titular de la SEP, informó que el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) y el Tecnológico Nacional de México (TecNM) firmaron un acuerdo para fortalecer la educación tecnológica y ampliar las oportunidades de desarrollo académico de las y los jóvenes del país garantizando el libre tránsito académico de las y los estudiantes del Bachillerato Nacional a la Educación Superior.

El titular de la SEP señaló que este acuerdo también reconoce las competencias de las y los egresados del Conalep para su incorporación a los programas educativos que ofrece el TecNM y se alinea con los principios del Bachillerato Nacional, impulsado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien ha colocado a las y los jóvenes del país en el centro de su proyecto de nación. Destacó que la prioridad de su política educativa es asegurar el acceso, la permanencia y brindar oportunidades reales para toda una generación de estudiantes.

Durante la firma del convenio, el director general del Conalep, Rodrigo Rojas Navarrete, celebró esta alianza estratégica y destacó que México necesita que ningún joven se quede en el camino, sino que encuentre puertas abiertas para transformarse y contribuir a la transformación de su comunidad.

Por su parte, el director general del TecNM, Ramón Jiménez López, señaló que los principios que guían a la institución son el humanismo, la justicia social y la democracia, lo que obliga a garantizar que ningún joven en México se quede sin acceso a la educación. Agregó que la misión es llevar oportunidades educativas a cada rincón del país.

“Con este acuerdo abrimos las puertas para que las y los egresados del Conalep tengan acceso preferente a nuestras carreras de ingeniería. Estamos creando un ecosistema educativo integrado que optimiza los recursos públicos y multiplica las oportunidades de crecimiento profesional y movilidad social para miles de jóvenes, quienes representan la fuerza transformadora del presente”, afirmó Jiménez López.

Este convenio iniciará en la Ciudad de México y, de manera gradual, se replicará en los planteles del Conalep y del TecNM en todo el país, lo que permitirá que las y los egresados del Colegio encuentren opciones educativas acordes con sus intereses académicos, profesionales y de ubicación geográfica.