Se registran Andrea Chávez y Cruz Pérez Cuellar para buscar coordinación estatal de Morena en Chihuahua

Registro de aspirante de Morena en Chihuahua Cruz Pérez Cuéllar, presidente Municipal de Ciudad Juárez, acompañado de su esposa Rubí Enríquez y la senadora Andrea Chávez mostró su solicitud de registro para ser aspirante a la gubernatura del estado de Chihuahua.

En el segundo día de registros para las coordinaciones estatales que están en disputa en Morena, PVEM y PT, rumbo al 2027, ya se registraron la senadora con licencia, Andrea Chávez y el alcalde con licencia de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuellar, considerados los dos perfiles más fuertes al interior del partido guinda de cara a la renovación de la gubernatura de Chihuahua el próximo año.

La primera en inscribir su registro para la Coordinación de Comités Estatales de Defensa de la Cuarta Transformación, para Chihuahua fue Andrea Chávez quien presumió que Morena arrasará a la oposición en esa entidad y terminará con 100 años de gobiernos corruptos.

“Estamos a punto de terminar con 100 años de PRIAN, con 100 años de gobiernos corruptos, estamos a punto de terminar con el gobierno más alejado de la realidad que hemos tenido los chihuahuenses”, aseguró

El segundo en registrase fue Pérez Cuellar, quien rechazó que las acusaciones y los señalamientos que pesan sobre Morena de un “narcopartido” les afecte en Chihuahua.

Incluso aseguró que no habrá guerra sucia entre los aspirantes de Morena y consideró que esa ya empezó desde el PAN.

Pérez Cuellar acudió con la porra más grande que se ha visto en lo que va del registro y acompañado de líderes de Morena en el estado.

El alcalde con licencia consideró que si hay piso parejo en la contienda interna de Morena para competir por la Coordinación de Comités Estatales de Defensa de la Cuarta Transformación en Chihuahua.

Durante este día se abren los registros para aspirantes de Chihuahua, Colima y Guerrero.

De hecho, la presidenta de la comisión nacional de elecciones de Morena, Citlalli Hernández aseveró que Guerrero es donde esperan más registros.

“Hoy vienen tres estados, viene a registrarse Chihuahua, aspirantes de Colima y aspirantes de Guerrero, esperamos el estado donde más aspirantes esperamos, por lo que hemos visto que han levantado la mano es Guerrero”, aseguró

Informó que este lunes se hicieron 20 registros de manera presencial en el WTC y será por la tarde cuanto se tenga el corte de los registros en línea que se hicieron ayer.