Sheinbaum se posiciona en contra del nepotismo en las elecciones

Sheinbaum en contra del nepotismo en las elecciones FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM (Galo Cañas Rodríguez)

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se posicionó en contra del nepotismo en las elecciones y recordó que Morena fue el único partido que se comprometió a evitar que dicha practica forme parte de las próximas elecciones en el 2027. Asimismo, en cuanto a las votaciones que tendrán lugar en el 2030, explicó que va a estar prohibido que aplique el nepotismo. Dicha medida será empleada hasta el cuarto grado de parentesco, esto de acuerdo a una reforma constitucional que impulso el gobierno de la mandataria. La iniciativa aplica tanto para la administración pública federal, como en la mayoría de los estados.

En la misma linea, Sheinbaum profundizó que no está de acuerdo en que los familiares de quienes hoy en día ocupan cargos públicos tengan la posibilidad de aprovechar vacíos legales con el fin de avanzar en las postulaciones de las elecciones. Asimismo, apuntó que la mayoría de la población, de igual manera rechaza que los puestos políticos sean heredados entre familiares.

Sin embargo, en cuanto a las declaraciones del Partido Verde, las personas involucradas continúan buscando la forma de poder lograr que la senadora Ruth González se registre para que pueda competir por la gubernatura del estado de San Luis Potosí. El problema aquí, es que la entidad se encuentra gobernada por su esposo Ricardo Gallardo. El argumento que utilizan para exponer su caso es que, por criterios de paridad, en San Luis Potosí, le debería de tocar a una mujer la candidatura.

Ante esto, si bien la presidenta expresó que siempre va a apoyar la igualdad de género, señaló que el argumento del Partido Verde carece de valor ya que no se debe de emplear como método para definir candidaturas que antes beneficiaban a determinados grupos.

“No estoy de acuerdo en que ahora se diga: si antes fue hombre, ahora que sea mujer. Hay que garantizar la equidad de género, sí, pero no hay que abusar para orientar quién va a ser candidato”, añadió.

Otra situación similar es la que se ha presentado en Guerrero, estado que actualmente está gobernado por Evelyn Salgado. En esta instancia, es su padre, Félix Salgado, quien la semana pasada le solicitó al Senado una licencia con la cual poder registrarse como aspirante.