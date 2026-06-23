Sheinbaum viajará a Chiapas para inaugurar planta de moscas estériles contra gusano barrenador

Planta de producción de moscas estériles en Chiapas

La presidenta Claudia Sheinbaum visitará este viernes el estado de Chiapas para inaugurar la planta de producción de moscas estériles que busca reforzar el combate contra el gusano barrenador del ganado, una plaga que ha afectado al sector pecuario y que provocó el cierre de la frontera de Estados Unidos para la exportación de ganado en pie.

La puesta en marcha de esta instalaciones marca una nueva etapa en la estrategia sanitaria para contener y erradicar la plaga, particularmente en Chiapas, donde se concentra cerca del 73 por ciento de los casos acumulados en el país, con casi seis mil reportes registrados.

La planta está ubicada en Metapa, Chiapas, una zona considerada estratégica por su ubicación en el sureste mexicano, ya que funciona como punto de tránsito y contención sanitaria para evitar que el parásito se disperse hacia otras regiones del país.

Como parte del proyecto, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) contará con 100 millones de moscas estériles adicionales por semana, lo que permitirá duplicar la cantidad de especímenes que actualmente son enviados desde Panamá.

De acuerdo con la información disponible, los trabajos previos para la operación de la planta ya fueron concluidos. Entre ellos se encuentran las pruebas de mobiliario y la capacitación del personal de Senasica en las instalaciones de la Comisión Panamá–Estados Unidos para la Erradicación y Prevención del Gusano Barrenador del Ganado.

La participación de Estados Unidos en este proyecto tiene antecedentes de varias décadas. El origen de la planta dedicada a la producción de moscas para combatir el gusano barrenador se remonta a 1957, cuando el gobierno estadounidense impulsó el uso de la técnica de esterilización de moscas desarrollada por el Servicio de Investigación Agrícola del Departamento de Agricultura de ese país.

Posteriormente, en 1962, México y Estados Unidos comenzaron a trabajar de manera conjunta en la dispersión de moscas estériles en una franja de 100 kilómetros que abarcaba Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, con el objetivo de crear una barrera sanitaria para evitar la propagación de la plaga.

La colaboración continuó durante los años siguientes mediante acciones coordinadas en varios estados del norte del país. En agosto de 1972 fue creada la Comisión México Americana para la Erradicación del Gusano Barrenador del Ganado (Comex), organismo que inició operaciones para combatir de manera permanente una plaga que afectaba a la actividad ganadera.