Evangelina Moreno formaliza registro para proceso interno a la gubernatura en Baja California

Evangelina Moreno

La diputada federal con licencia Evangelina Moreno Guerra formalizó su registro como aspirante interna en Morena para la gubernatura en Baja California, donde implementó una agenda centrada en el fortalecimiento del tejido social, los derechos de las personas cuidadoras y la construcción de la paz.

Durante su registro, Moreno Guerra resaltó su trayectoria dentro del movimiento y aseguró que su proyecto surge del contacto directo con las comunidades y de la cercanía con la ciudadanía.

“Baja California no se entiende desde un escritorio. Se entiende recorriéndola, escuchando a su gente”, expresó la legisladora, al explicar que su participación busca dar continuidad al trabajo realizado por la militancia en el estado.

Entre los principales ejes de su propuesta se encuentra la creación de un Sistema Nacional de Cuidados, iniciativa que impulsa a través de una reforma constitucional para reconocer el derecho humano a cuidar y ser cuidado.

La propuesta contempla transformar los apoyos temporales destinados a personas cuidadoras en un salario formal, establecer centros de capacitación especializados y garantizar recursos permanentes mediante modificaciones a los artículos 4, 73 y 123 de la Constitución.

En materia de seguridad, Moreno Guerra planteó una estrategia basada en la cultura de paz, con el objetivo de atender una de las principales preocupaciones de la población bajacaliforniana. Su propuesta incluye fortalecer las capacidades de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para impulsar este modelo, así como promover una mayor coordinación entre los distintos niveles de gobierno y especialistas en la materia.

La aspirante destacó además su experiencia de dos décadas en asociaciones civiles y siete años en el servicio público, periodo en el que se ha desempeñado como diputada local y federal.

La Crónica de Hoy 2026