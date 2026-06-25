Amnistía Internacional pide proteger a personas buscadoras tras asesinato de activista en Guanajuato

Madres El pasado 10 de mayo, el memorial fue instalado a un costado de la Glorieta de las y los desaparecidos. FOTO:MAGDALENA MONTIEL/CUARTOSCURO.COM (Magdalena Montiel Velázquez)

Amnistía Internacional (AI) pidió este jueves a la autoridades Federales a reforzar la protección de personas buscadoras tras el asesinato de Patricia Negrete Tafoya, integrante del colectivo Una Promesa por Cumplir, en Guanajuato.

La organización aseguró que el crimen “no puede entenderse como un hecho aislado”, al recordar que las personas buscadoras enfrentan constantes amenazas, agresiones y riesgos por realizar “una labor que corresponde al Estado”.

Por esto, AI urgió a la Fiscalía de Guanajuato a investigar el caso de forma “inmediata, exhaustiva, independiente e imparcial”, considerando la labor de búsqueda que realizaba la activista como una línea prioritaria.

La víctima buscaba a su hermana Laura Angélica Negrete Tafoya, desaparecida desde 2021, en Pénjamo, Guanajuato, y acompañaba a otras familias en la búsqueda de sus seres queridos.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, Negrete fue atacada a tiros el martes en el municipio de Pénjamo. Su cuerpo fue localizado junto a una motocicleta en las inmediaciones del Hospital General de la colonia Las Américas.

Tras el incidente, la autoridad estatal informó que abrió una carpeta de investigación por homicidio, al tiempo que realiza diligencias para esclarecer los hechos e identificar a los responsables.

Amnistía también demandó identificar y sancionar tanto a los autores materiales como intelectuales del asesinato, garantizar la reparación del daño a la familia y continuar con la búsqueda de Laura Angélica.

Asimismo, llamó a las autoridades federales y estatales a adoptar medidas urgentes para proteger a los colectivos de familiares de personas desaparecidas.

En un informe de 2025, la organización advirtió que nueve de cada 10 personas buscadoras en México son mujeres que luchan por encontrar a sus seres queridos, de las que al menos un 97% sufre violencias y afectaciones por realizar una labor que le corresponde al Estado.

Según datos de AI, al menos 35 personas buscadoras han sido asesinadas en el país desde el 2011, 21 mujeres y 14 hombres.

México acumula más de 133 mil personas desaparecidas, según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) del Gobierno Federal, que contabiliza las desapariciones desde la década de los cincuenta.