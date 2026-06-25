Experto de la UNAM advierte: es muy probable que el fenómeno de El Niño sea de muy alta intensidad Se espera que en los últimos meses del 2026, el fenómeno de El Niño se intensifique (Pexels)

El fenómeno climático de “El Niño” podría presentarse durante los últimos meses del 2026, según advirtió un experto de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

De acuerdo con Jorge Zavala Hidalgo, investigador del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático (ICAyCC) de la UNAM, existe más de un 95% de posibilidad de que el fenómeno de “El Niño” se presente en el segundo semestre de 2026, sin embargo todavía no se determina si su intensidad será fuerte o muy fuerte.

¿Qué es “El Niño” y cuándo golpeará con más fuerza a México?

“El Niño” es un fenómeno climático que se genera a partir del cambio de temperatura de la superficie del mar en el Pacífico central y oriental, el cual afecta los patrones de circulación atmosférica, modificando la corriente en chorro, lo que influye en la trayectoria de las tormentas.

Según Jorge Zavala Hidalgo, investigador del ICAyCC de la UNAM, a partir de julio, se comenzarán a manifestar los primeros efectos de “El Niño”, cuando disminuyan las lluvias.

Y aunque es muy alta la probabilidad de que el fenómeno de “El Niño” se establezca con una intensidad fuerte o muy fuerte, hasta los últimos meses del año, los efectos podrían continuar hasta la primavera de 2027.

Lluvias, calor récord y sequía: Los efectos previstos para el país

De acuerdo con lo informado por el investigador Jorge Zavala Hidalgo, debido al fenómeno del “El Niño”, aunque continuarán las lluvias en julio, debido a que es temporada, las precipitaciones disminuirán respecto al promedio.

Asimismo, dio a conocer que esta condición se mantendrá hasta la primavera de 2027, en el centro y sur del país, mientras que el noroeste (Baja California) lloverá más que el promedio.

“A partir de julio próximo se espera que en México disminuyan las precipitaciones respecto del promedio. Sí va a llover, porque es la temporada, pero menos (...) Esperamos esos efectos para los tres a cinco primeros meses del año siguiente”, señaló.

Asimismo, destacó que otro de los efectos se reflejará en el cambio de temperatura, pues mientras menos lluvia, esta se incrementará y viceversa.

Mientras que, debido a las altas temperaturas y bajas precipitaciones, también podría existir riesgos de que se desarrollen y propaguen incendios, principalmente durante los meses de febrero, marzo, abril y mayo de 2027.