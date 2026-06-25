Capturan al “Sierra 2”, secuestrador, homicida y narcomenudista en Morelia

Detenido "Sierra 2". (SSPC)

Autoridades detuvieron a Alfredo “N”, alias “Sierra 2”, integrante del grupo delictivo dirigido por Rafael “N”, “Sierra 1”, relacionado con delitos de extorsión, secuestro, homicidio y narcomenudeo.

“Sierra 1” fue detenido la mañana del 25 de junio en Morelia.

En la detención también se aseguró un arma larga, metanfetamina y un vehículo.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), con esta detención se afecta a esta estructura criminal que extorsionaba a comerciantes, productores y madereros de la región.