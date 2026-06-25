Reanuda Morena registros de aspirantes rumbo al 2027 entre diferencias internas en Michoacán

El senador con licencia, Pavel Jarero Velázquez en su registro por la Coordinación estatal de Nayarit

En medio de evidentes diferencias entre grupos internos de esa entidad, al menos 10 aspirantes a convertirse en coordinadora o coordinador estatal de Michoacán, se registraron entre cuestionamientos de “dedazo” e imposiciones del gobernador de ese estado, Alfredo Ramírez Bedolla.

Desde muy temprano desfilaron por las instalaciones del Word Trade Center de la ciudad de México desde el Fiscal con licencia de justicia de esa entidad, Carlos Torres Piña, hasta funcionarios con licencia del gobierno de Ramírez Bedolla lo mismo que senadores como Raúl Morón, que tiene evidentes diferencias públicas con el actual mandatario estatal.

En ese contexto destacó el respaldo a Raúl Morón del PT en Michoacán, encabezado por el delegado de ese partido en esa entidad, Reginaldo Sandoval quien explico que se trata de un acuerdo para evitar una eventual imposición del gobernador Ramírez Bedolla a quien se acusa de intentar cerrar el paso a Morón.

Asimismo se registraron los aspirantes a la coordinación estatal de Nayarit, donde destacaron el senador Pavel Jarero y la presidenta Municipal con licencia de Tepic, Geraldine Ponce Méndez, identificada como muy cercana al ex presidente Andrés Manuel López Obrador.

También lo hicieron la senadora del PVEM, María Bugarín Rodríguez y el diputado del PT, Jorge Armando Ortíz y Héctor Javier Santana García.

Para Nuevo León el senador con licencia, Waldo Fernández, así como el ex panista y ex alcalde de Monterrey, Felipe de Jesús Cantú Rodríguez así como la senadora con licencia, Blanca Judith Díaz Delgado.

El tercer día de registro para los aspirantes de la alianza Morena, PT y PVEM a las coordinaciones estatales de las 17 entidades donde se renovará la gubernatura el próximo año se caracterizó por el gran número de contendientes a Michoacán y las diferencias que se evidenciaron entre los diferentes grupos locales.

El senador con licencia, Raúl Morón al registrarse en el WTC en busca de la coordinación estatal de Michoacán

De entrada se perfila un bloque encabezado por Raúl Morón y al que se sumó el PT local, que busca atajar cualquier intención del del gobernador Ramírez Bedolla de imponer alguna o alguno de los funcionarios con licencia de su gabinete que se registraron.

“Vemos en él la posibilidad de generar la unidad de Michoacán, que nos hace mucha falta”, aseveró Reginaldo Sandoval sobre su respaldo a Morón.

En tanto que Morón reconoció que no tiene certeza de que el gobernador Ramírez Bedolla saque las manos del proceso interno pero confió en las sanciones que se aplicarán.

-¿Tiene certeza de que el gobernador se va a mantener al margen del proceso?

-No, no tengo certeza. La convocatoria es específica en señalar que quien transgreda algún precepto de la convocatoria, la penalidad es que se quita la candidatura. Entonces yo creo que todos van a ser cuidadosos.

Por su parte, el l fiscal con licencia y exsecretario de Gobierno, Carlos Torres Piña, rechazó ser el favorito de Ramírez Bedolla y aseveró que dejó la investigación del asesinato de Carlos Manzo con un avance de 75 por ciento.

Explicó que ya se descartó la línea política, porque todo apunta a que es un caso relacionado con la delincuencia organizada.

-¿Es usted el favorito del gobernador? -se le preguntó

---La verdad es que no. El piso debe ser parejo para todos e, independientemente del resultado, debemos caminar juntos y en unidad. Hay muchos señalamientos, también han dicho mucho de otra compañera, agregó en alusión a Gladys Butanda.

SE DESLINDAN

En ese sentido, la extitular de Infraestructura, Gladys Butanda, quien se autonombró “la candidata del pueblo”, también negó ser la carta de Ramírez Bedolla

-¿Es la candidata del gobernador?

--Soy la candidata de los michoacanos, reviró

Lo mismo aseveró Gabriela Molina, quien recién dejó la Secretaría de Educación.

--Usted es la carta del gobernador? S ele cuestionó a Molina

--Hay que preguntarle a la candidata oficial, reviró

-¿Gladys Butanda? -Solo sé que no soy yo…ironizó

Otros perfiles que se registraron para Michoacán son la diputada local con licencia, Fabiola Alanís Sámano, así como la senadora Reyna Celeste Ascencio lo mismo que Gabriela Molina

El dirigente estatal del PVEM y diputado federal, Ernesto Núñez Aguilar, acudió a su registro acompañado del coordinador de la bancada, Carlos Puente Salas, y Arturo Escobar.

Finalmente, se anotaron la exdiputada federal Ana Lilia Guillén Quiroz y Esteban González Nava.