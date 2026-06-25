Analiza PT competir sin alianzas en comicios de BC; “nos iría mejor”: Bonilla

Jaime Bonilla, lider del PT en Baja California (Cuartoscuro.)

Tras el registro de aspirantes a la gubernatura de Baja California, el dirigente estatal del Partido del Trabajo, Jaime Bonilla Valdez en esa entidad, recalcó que la postura de ese partido es participar sin alianzas en el proceso electoral del 2027 al considerar que les puede resultar más benéfico.

“Queremos ir solos, creemos que nos va mejor solos”, afirmó.

De hecho, condicionó la eventual alianza con Morena en Baja California a que la candidata a la gubernatura de esa entidad no sea la senadora con licencia, Julieta Ramírez Padilla, identificada como cercana a la actual gobernadora Marina del Pilar, que mantiene fuertes diferencias con Bonilla.

En ese sentido, el líder del PT en Baja California acusó que la senadora con licencia, solo dará continuidad al actual gobierno de Baja California que encabeza Marina del Pilar.

En entrevista en el World Trade Center en el marco de los registros de aspirantes a candidatos, el exmandatario sostuvo si les ganan “a la buena “ en las encuestas lo aceptaremos, siempre y cuando no sea la senadora.

Dijo no tener diferencias personales con la senadora en licencia, pero señaló que su principal cuestionamiento radica en la relación política que mantiene con la mandataria estatal y que no ha demostrado ser independiente.

El exgobernador reconoció que la decisión final corresponderá a la dirigencia nacional del partido, pero expresó su confianza en que se respaldará la postura que impulse la dirigencia estatal.

Bonilla argumentó que las alianzas suelen generar conflictos al compartir proyectos con candidatos que no necesariamente representan los mismos intereses políticos.

Bonilla respaldó a la exalcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero Ramírez, quien se registró por el PT y aprovechó para adelantar que su partido también hará realizará sus propias encuestas y las analizarán en conjunto con Morena para tomar una decisión. Dichas encuestas, puntualizó, comenzarán a levantarse en el mes de octubre.