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La Secretaría de Bienestar implementó esta alternativa para que mujeres de 60 a 64 años con problemas de salud o movilidad no queden fuera del programa

Registro Pensión Mujeres Bienestar 2026: ¿Cómo y dónde solicitar una visita domiciliaria?

Por Esteban Emiliano Pérez Navarro
Mujeres solicitando información sobre el programa de Pensiones de Bienestar en un módulo de la Secretaría de Bienestar de la Ciudad de México
Pensión Mujeres Bienestar Registro Pensión Mujeres Bienestar 2026: ¿Cómo y dónde solicitar una visita domiciliaria? (Cuartoscuro)

El periodo de inscripción para el programa Pensión Mujeres Bienestar 2026 se encuentra formalmente en marcha; dio inicio el pasado 22 de junio y concluirá el próximo 28 de junio. No obstante, una de las mayores dudas entre las derechohabientes de 60 a 64 años es cómo y dónde solicitar una visita domiciliaria en caso de que alguna condición de salud o de fuerza mayor les impida acudir físicamente a los módulos de registro.

¿Cómo solicitar la visita domiciliaria de la Pensión Mujeres Bienestar?

Para evitar que queden fuera de este beneficio de 3 mil 100 pesos bimestrales, la Secretaría de Bienestar recordó que existe un mecanismo digital y presencial que permite recibir al personal de la dependencia directamente en el hogar de las interesadas.

El proceso para solicitar una visita domiciliaria es sencillo y se tramita de manera digital:

  1. Ingresa al portal oficial: Debes entrar al sitio web de la Secretaría de Bienestar en www.gob.mx/bienestar.com
  2. Llena el formulario correspondiente para reportar que la interesada no puede trasladarse por motivos de salud o movilidad y requiere atención en su hogar.
  3. Una vez enviada la información, personal de la dependencia dará seguimiento al caso para agendar la visita y apoyar con la incorporación al programa.

¿Qué día te corresponde registrarte según la inicial de tu apellido?

Para quienes tienen la posibilidad de asistir a los módulos de atención los cuales operan de lunes a domingo, de 10:00 AM a 16:00 PM, el registro presencial debe seguir de manera estricta el calendario oficial por la letra inicial del primer apellido para agilizar los tiempos de espera:

  • Lunes 22 de junio: A, B y C.
  • Martes 23 de junio: D, E, F, G y H.
  • Miércoles 24 de junio: I, J, K, L y M.
  • Jueves 25 de junio: N, Ñ, O, P, Q y R.
  • Viernes 26 de junio: S, T, U, V, W, X, Y y Z.
  • Sábado 27 y domingo 28 de junio: todas las letras.

Requisitos y documentación necesaria

Tanto para la visita domiciliaria como para el trámite presencial, se debe tener lista la siguiente documentación en original y copia:

  • Acta de nacimiento legible.
  • Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cédula profesional, credencial del Inapam o carta de identidad).
  • CURP de impresión reciente.
  • Comprobante de domicilio no mayor a seis meses.
  • Número telefónico de contacto móvil o fijo para dar seguimiento al trámite.

Datos de la figura de la persona auxiliar

La dependencia también permite registrar a una persona auxiliar, quien podrá apoyar formalmente a la beneficiaria en trámites futuros relacionados con la pensión. En caso de dar de alta a un auxiliar, esta persona deberá presentar exactamente la misma documentación antes mencionada.

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