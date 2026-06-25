Pensión Mujeres Bienestar Registro Pensión Mujeres Bienestar 2026: ¿Cómo y dónde solicitar una visita domiciliaria? (Cuartoscuro)

El periodo de inscripción para el programa Pensión Mujeres Bienestar 2026 se encuentra formalmente en marcha; dio inicio el pasado 22 de junio y concluirá el próximo 28 de junio. No obstante, una de las mayores dudas entre las derechohabientes de 60 a 64 años es cómo y dónde solicitar una visita domiciliaria en caso de que alguna condición de salud o de fuerza mayor les impida acudir físicamente a los módulos de registro.

¿Cómo solicitar la visita domiciliaria de la Pensión Mujeres Bienestar?

Para evitar que queden fuera de este beneficio de 3 mil 100 pesos bimestrales, la Secretaría de Bienestar recordó que existe un mecanismo digital y presencial que permite recibir al personal de la dependencia directamente en el hogar de las interesadas.

El proceso para solicitar una visita domiciliaria es sencillo y se tramita de manera digital:

Ingresa al portal oficial: Debes entrar al sitio web de la Secretaría de Bienestar en www.gob.mx/bienestar.com Llena el formulario correspondiente para reportar que la interesada no puede trasladarse por motivos de salud o movilidad y requiere atención en su hogar. Una vez enviada la información, personal de la dependencia dará seguimiento al caso para agendar la visita y apoyar con la incorporación al programa.

¿Qué día te corresponde registrarte según la inicial de tu apellido?

Para quienes sí tienen la posibilidad de asistir a los módulos de atención los cuales operan de lunes a domingo, de 10:00 AM a 16:00 PM, el registro presencial debe seguir de manera estricta el calendario oficial por la letra inicial del primer apellido para agilizar los tiempos de espera:

Lunes 22 de junio: A, B y C.

A, B y C. Martes 23 de junio: D, E, F, G y H.

D, E, F, G y H. Miércoles 24 de junio: I, J, K, L y M.

I, J, K, L y M. Jueves 25 de junio: N, Ñ, O, P, Q y R.

N, Ñ, O, P, Q y R. Viernes 26 de junio: S, T, U, V, W, X, Y y Z.

S, T, U, V, W, X, Y y Z. Sábado 27 y domingo 28 de junio: todas las letras.

Requisitos y documentación necesaria

Tanto para la visita domiciliaria como para el trámite presencial, se debe tener lista la siguiente documentación en original y copia:

Acta de nacimiento legible.

legible. Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, cédula profesional, credencial del Inapam o carta de identidad).

(INE, pasaporte, cédula profesional, credencial del Inapam o carta de identidad). CURP de impresión reciente.

de impresión reciente. Comprobante de domicilio no mayor a seis meses.

no mayor a seis meses. Número telefónico de contacto móvil o fijo para dar seguimiento al trámite.

Datos de la figura de la persona auxiliar

La dependencia también permite registrar a una persona auxiliar, quien podrá apoyar formalmente a la beneficiaria en trámites futuros relacionados con la pensión. En caso de dar de alta a un auxiliar, esta persona deberá presentar exactamente la misma documentación antes mencionada.