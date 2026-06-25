Claudia Sheinbaum recibe al Rey Felipe VI de España en Palacio Nacional La presidenta de México sostuvo una reunión con el Rey de España tras años de pausa en la relación de ambos países (@GobiernoMX)

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se reunió con el Rey Felipe VI de España en Palacio Nacional, tras una pausa de siete años en la relación diplomática de ambos países.

Durante la tarde de este jueves 25 de junio, la mandataria y el Rey de España sostuvieron una breve reunión en Palacio Nacional, previo a la asistencia de Felipe VI al partido de este viernes en Guadalajara donde se enfrentarán España y Uruguay.

¿Por qué se reunieron la presidenta de México y el Rey de España?

De acuerdo con lo informado por la presidenta Claudia Sheinbaum durante la mañanera del pasado miércoles 24 de junio, en la reunión de esta tarde en Palacio Nacional se hablaría sobre la importancia del reconocimiento a los pueblos originarios, más allá de la solicitud de perdón.

Asimismo, en la reunión también dialogaron sobre la relación de ambas naciones en el marco de su visita oficial al país.

“Atendiendo a la invitación cursada por la Presidenta, con la que mantendrá un encuentro bilateral en el Palacio Nacional de México. Este viaje se enmarca en un contexto de intensificación de las relaciones bilaterales entre ambos países”, informó la Casa de S.M. el Rey sobre la visita de Felipe VI a México.

Felipe VI de España llegó la tarde de este jueves 25 de junio al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, dirigiéndose después a Palacio Nacional.

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de España, José Manuel Albares, quien acompañó a Felipe VI en su viaje, publicó en sus redes sociales un mensaje sobre su llegada al país.

“España y México estamos unidos por profundos lazos culturales, históricos, económicos y, sobre todo, humanos. Seguimos fortaleciendo nuestras relaciones de hermandad y cooperación, proyectando nuestra voz iberoamericana e impulsando un futuro de prosperidad compartida”, compartió el ministro de Relaciones Exteriores de España.

Además de la reunión que mantuvo con la presidenta Claudia Sheinbaum, el motivo de la visita del Rey Felipe VI de España a México es también asistir al partido de España vs. Uruguay de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el cual se llevará a cabo este viernes 26 de junio en el Estadio Guadalajara.