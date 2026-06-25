Calendario de la SEP ¿Habrá clases este viernes 26 de junio?

Con los diferentes cambios en el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP) por el Mundial 2026 y la clausura anticipada de la jornada escolar en diferentes estados de la República, madres, padres y tutores se cuestionan si el viernes 26 los alumnos de preescolar, primaria y secundaria asistirán a clases.

El calendario oficial de la SEP contempla 68 días de descanso, sin contar los fines de semana regulares que se distribuyen en:

Vacaciones

Días festivos obligatorios

Consejo Técnico Escolar

¿Habrá clases el viernes 26 de junio de 2026?

Algunas localidades en donde terminan su ciclo escolar el próximo 15 de julio de 2026 sí suspenderán labores escolares este viernes 26 de junio. Por lo que los estudiantes podrán disfrutar de un fin de semana largo, siendo esta la última pausa de actividades antes de iniciar con el periodo vacacional.

El paro de actividades del día viernes 26 de junio corresponde a la reunión del Consejo Técnico de los profesores

Dicha suspensión de actividades escolares está relacionada con la última junta de Consejo Técnico Escolar del ciclo 2025-2026, que reúne a maestros y directivos de todas las escuelas del país para analizar los resultados académicos y preparar el cierre administrativo.

¿Quiénes no tendrán clases mañana viernes?

El descanso escolar está dirigido a estudiantes de preescolar, primaria y secundaria, de escuelas públicas y particulares que estén incorporadas al Sistema Educativo Nacional.

La SEP recomienda a los padres y tutores mantenerse informados sobre las actividades y cancelación de clases en cada plantel escolar, ya que en algunas regiones pueden realizarse ajustes administrativos durante esta etapa final del ciclo.

Estos son los estados que adelantarán el inicio de las vacaciones de verano

En algunas entidades federativas de la República Mexicana, el cierre del ciclo escolar 2025-2026 se adelantará, permitiendo que miles de alumnos puedan iniciar antes sus vacaciones de verano: