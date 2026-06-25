Mundial 2026: quiénes descansarán el 30 de junio en CDMX y quiénes deberán presentarse a trabajar

¿Quiénes no trabajarán este 30 de junio por el partido de México? Foto: Especial

Luego del triunfo de la Selección Mexicana ante Chequia el pasado 24 de junio, la euforia futbolera continúa generando ajustes en la dinámica cotidiana de la capital del país. Después de las medidas especiales implementadas para la inauguración del torneo y algunos encuentros de la Selección Mexicana, ahora se confirmó un nuevo descanso extraordinario programado para el próximo martes 30 de junio de 2026, fecha en la que el equipo dirigido por Javier Aguirre, disputará su partido correspondiente a los dieciseisavos de final en el Estadio Azteca.

¿Por qué será día de descanso este 30 de junio?

La disposición se enmarca dentro de una serie de acciones impulsadas para reducir la presión sobre la movilidad urbana, facilitar los traslados de aficionados nacionales y extranjeros, y evitar saturaciones en las principales vialidades de la Ciudad de México durante el desarrollo del Mundial 2026.

Sin embargo, el descanso no será generalizado para toda la población trabajadora del país.

¿Quiénes tendrán descanso el 30 de junio?

De acuerdo con la información difundida, el beneficio aplicará exclusivamente para la CDMX y aplica para las siguientes personas:

De acuerdo con las disposiciones anunciadas, el cese de actividades presenciales beneficiará a:

Estudiantes de educación básica (preescolar, primaria y secundaria)

Docentes y personal educativo

Escuelas normales y centros de formación docente

Bachilleratos y universidades vinculadas a la SEP

Personal gubernamental

Sin embargo, únicamente en aquellos casos donde las actividades presenciales puedan suspenderse temporalmente sin afectar servicios esenciales.

¿Quiénes sí deberán trabajar?

El anuncio no contempla una suspensión generalizada de actividades. Por ello, continuarán laborando de manera habitual:

Empresas particulares

Corporativos

Industrias

Fábricas

Centros comerciales

Negocios

Restaurantes

Bancos

Tiendas de autoservicio

Hospitales

Clínicas

Servicios médicos

Bomberos

Policías

Protección Civil

Transporte público

Servicios de emergencia

¿A qué hora jugará México este 30 de junio?

La Selección Mexicana disputará el partido de dieciseisavos de final el próximo 30 de junio de 2026 a las 19:00 horas, en el Estadio Azteca.

Hasta ahora, el rival del combinado nacional aún no ha sido definido.