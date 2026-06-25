Elecciones 2027: ¿Cuáles son los dos nuevos partidos políticos en México y quiénes son sus líderes? El INE aprobó dos nuevos partidos políticos, los cuales podrán participar en las elecciones de 2027 (CUARTOSCURO.COM)

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó las solicitudes de registro para Partido Paz y Somos México, mientras que se las negó a otros dos (México Tiene Vida y Que Siga la Democracia), tras presentar irregularidades.

Este jueves 25 de junio, el INE aprobó la solicitud de dos nuevos partidos políticos, los cuales podrán formar parte de las elecciones 2027.

De acuerdo con lo informado por el INE, los partidos aprobados cumplieron con los requisitos establecidos por la Constitución y la Ley General de Partidos Políticos, señalando que la decisión no estuvo relacionada con consideraciones políticas.

¿Cuáles son los partidos aprobados por el INE y quiénes son los líderes?

Uno de los partidos aprobados fue Construyendo Sociedades de Paz (PAZ), el cual es dirigido por Hugo Eric Flores Cervantes, antiguo dirigente del extinto Partido Encuentro Social (PES) y actual diputado por el partido Morena.

Mientras que el segundo partido aprobado fue Somos México, siendo dirigido por Guadalupe Acosta Naranjo, exdirigente nacional del también extinto Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Para la aprobación de los nuevos partidos políticos, el INE destacó que se revisaron cientos de asambleas, más de un millón de afiliaciones, los documentos básicos de las organizaciones, así como informes de fiscalización, verificándose la autenticidad de las afiliaciones, la regularidad de las asambleas y la legalidad del financiamiento.

¿Por qué no fueron aprobados los otros dos partidos políticos?

A pesar de haber presentado también su solicitud de registro ante el INE, México Tiene Vida y Que Siga la Democracia no lograron la aprobación, debido a irregularidades detectadas.

De acuerdo con el INE, en una de ellas se detectaron irregularidades en materia de fiscalización, lo que comprometía la certeza sobre el origen, destino y aplicación de los recursos utilizados durante el proceso constitutivo.

Asimismo, también se le negó la solicitud debido a la participación activa de personas ministras de culto en distintas etapas del procedimiento constitutivo.

Mientras que, en el segundo partido, el motivo de la negativa se derivó a partir de irregularidades acreditadas en materia de autenticidad de afiliaciones, así como inconsistencias detectadas en el procedimiento de fiscalización, además de que la información institucional proporcionada impedía afirmar que el procedimiento constitutivo hubiera cumplido con los principios de certeza, legalidad y libre afiliación.