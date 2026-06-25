Waldo Fernández se registra para buscar la gobernatura de Nuevo León con un sentido social

Waldo Fernández Durante su mensaje llamó a mantener la unidad del movimiento y aseguró que recorrerá todo Nuevo León para fortalecer el trabajo territorial.

El senador con licencia Waldo Fernández formalizó este jueves su registro como aspirante a la Coordinación Estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Nuevo León, proceso interno de Morena con el que, dijo, buscará fortalecer la organización del movimiento y mantenerse cercano a la ciudadanía.

Acompañado por cientos de simpatizantes que caminaron junto a él hacia el World Trade Center, Fernández afirmó que inicia esta nueva etapa con el compromiso de darle continuidad al trabajo que ha realizado en el estado y de construir un gobierno serio, ordenado y con un enfoque social.

Durante su mensaje aseguró que seguirá recorriendo colonias, municipios y comunidades para conocer de primera mano las necesidades de la población y mantener el contacto directo con la gente.

“No voy a regatear un solo esfuerzo, un solo minuto, un solo momento”, expresó al comprometerse a continuar con el trabajo territorial que ha desempeñado como senador.

Frente a militantes y simpatizantes de Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde, Waldo Fernández sostuvo que Nuevo León necesita gobiernos que pongan a las personas en el centro de las decisiones y que tengan una visión social y humanista.

Recordó que su llegada al Senado fue posible gracias al respaldo de la coalición y de la ciudadanía de Nuevo León, además de la visión de la Cuarta Transformación, la cual, dijo, prioriza el interés colectivo por encima del individual.

En ese sentido, señaló que la política debe servir para mejorar la vida de las personas y no para beneficiar intereses particulares.

El aspirante también hizo un llamado para que el proceso interno de Morena se desarrolle con respeto entre quienes participan por la coordinación estatal.

Reconoció el trabajo de las y los demás aspirantes y consideró que la prioridad debe ser fortalecer el proyecto de la Cuarta Transformación en Nuevo León mediante la unidad del movimiento.

Al concluir su intervención, Waldo Fernández reiteró que la cercanía con la ciudadanía marcará esta nueva etapa de su recorrido político y adelantó que continuará visitando todos los municipios del estado.

“Compren sus tenis porque vamos a andar caminando por todo Nuevo León”, dijo al cerrar su mensaje ante los asistentes.