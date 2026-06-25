Olga Sosa fortalece su presencia en Reynosa con recorridos ciudadanos para informar sobre las acciones en el Senado

Senadora Olga Sosa

La senadora por Tamaulipas, Olga Sosa Ruiz, intensificó su agenda de trabajo en la frontera con una visita a Reynosa, donde sostuvo encuentros directos con habitantes para informar sobre la actividad legislativa en el Senado de la República y presentar los principales avances impulsados por el denominado Segundo Piso de la Cuarta Transformación.

Acompañada por la diputada local Magaly Deandar, la legisladora realizó un recorrido por distintas calles de la ciudad para conversar con vecinos, escuchar inquietudes y entregar documentos de afiliación a personas que decidieron incorporarse al movimiento político que representa.

Olga Sosa llama a respaldar a Claudia Sheinbaum

Durante el diálogo con los ciudadanos, Olga Sosa hizo un llamado a mantener la unidad en torno a la presidenta Claudia Sheinbaum, al considerar que su administración ha defendido los intereses nacionales mediante una política basada en la coordinación entre gobiernos, preservando la autonomía del país.

En distintos puntos del recorrido, la senadora recibió expresiones de apoyo por parte de habitantes que reconocieron su presencia constante en territorio y su cercanía con las comunidades de Reynosa.

Asamblea informativa para explicar las reformas aprobadas

Más tarde, en la plaza de la colonia Obrera, Olga Sosa encabezó una asamblea pública acompañada por la diputada Magaly Deandar, el diputado Marco Gallegos y un representante de Morena. En el encuentro explicó las principales reformas constitucionales que, de acuerdo con la legisladora, han sido aprobadas por el Senado con el propósito de ampliar derechos y fortalecer distintas áreas de la vida pública.

Entre los cambios legislativos mencionó la reforma al Poder Judicial orientada a democratizar ese órgano; las modificaciones en materia de no reelección y combate al nepotismo; la reforma de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres; la recuperación de la soberanía energética mediante el fortalecimiento del control estatal sobre el petróleo y la Comisión Federal de Electricidad; la reforma contra el maltrato animal; la incorporación del programa Jóvenes Construyendo el Futuro a la Constitución; la prohibición definitiva del cultivo y siembra de maíz transgénico; las medidas contra la extorsión; la propuesta de una nueva Ley de Aguas Nacionales y la reducción gradual de la jornada laboral hasta alcanzar las 40 horas semanales.

Destaca proyectos federales para Tamaulipas

Durante su intervención, la senadora también presentó un balance de las acciones que, afirmó, desarrolla el Gobierno Federal en beneficio de Tamaulipas.

Entre los proyectos expuestos mencionó programas de vivienda, obras de tecnificación del riego, trabajos de rehabilitación carretera, mejoras en la vía Cadereyta-Reynosa y el desarrollo del Corredor Golfo Norte.

Asimismo, recordó la continuidad de programas sociales como la pensión para adultos mayores, la Pensión Mujeres Bienestar dirigida a mujeres de 60 años en adelante y las becas universales destinadas a estudiantes de escuelas públicas.

Vecinos celebran el cumpleaños de la presidenta

Al concluir la reunión en la colonia Obrera, habitantes del sector sorprendieron a la senadora con una celebración espontánea al entonar “Las Mañanitas” en honor de la presidenta Claudia Sheinbaum, con motivo de su cumpleaños.