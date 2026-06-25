Más de 12 mil asistentes arropan a Carlos Torres Piña en su primera Asamblea por la Soberanía Nacional en Michoacán

Torres Piña

Ante más de 12 mil personas reunidas en Morelia, Carlos Torres Piña encabezó la primera Asamblea Informativa en Defensa de la Soberanía Nacional, donde afirmó que ésta se defiende con un pueblo organizado, consciente y comprometido con la transformación del país.

Arropado por líderes de diversos sectores sociales, comunidades indígenas, maestras y maestros, campesinos, ganaderos, jóvenes, mujeres y ciudadanos provenientes de distintas regiones de Michoacán, Torres Piña sostuvo que la defensa de la soberanía nacional debe construirse desde el territorio, fortaleciendo la participación ciudadana y manteniendo un vínculo permanente con la gente.

Durante su mensaje, destacó que los avances alcanzados por los gobiernos de la Cuarta Transformación solo podrán consolidarse con la organización popular y el trabajo cercano a las comunidades.

“La soberanía se defiende con el pueblo organizado, con mujeres y hombres comprometidos con el presente y el futuro de México. La transformación debe seguir fortaleciéndose desde abajo, desde las colonias, las comunidades y los municipios”, expresó.

Carlos Torres Piña señaló que la defensa de la soberanía nacional también implica respaldar las acciones impulsadas por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, para fortalecer la independencia, el desarrollo y el bienestar del país.

En ese sentido, llamó a las y los asistentes a mantenerse unidos en torno a los principios de la transformación y a seguir acompañando las políticas públicas que buscan garantizar mayores oportunidades para las familias mexicanas.

Asimismo, anunció que iniciará un recorrido por todas las regiones de Michoacán con el objetivo de promover la organización ciudadana y convocar a la población a sumarse a la defensa de la soberanía nacional.

“Vamos a recorrer cada rincón del estado para dialogar con la gente, escuchar sus necesidades y fortalecer este gran movimiento en defensa de la soberanía y de la transformación de México”, afirmó.

La asamblea se convirtió en una de las mayores concentraciones ciudadanas registradas en Morelia en torno a la defensa de la Cuarta Transformación, con una amplia participación de organizaciones sociales, productivas y comunitarias que manifestaron su respaldo a la continuidad del proyecto nacional encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum.