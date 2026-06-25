México prepara ayuda para Venezuela tras los terremotos: Sheinbaum ordena apoyo humanitario

Sheinbaum enviará ayuda humanitaria en México Especial

Luego de los dos terremotos de 7.1 y 7.5 que azotaron a Venezuela la tarde del pasado 24 de junio alrededor de las 18:00 horas y que han dejado hasta el momento un saldo de 164 muertos y más de 971 heridos, la presidenta Claudia Sheinbaum declaró que enviará una comitiva de ayuda para ayudar a contener el desastre en aquel paós.

La mandataria instruyó a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) establecer contacto con las autoridades venezolanas para coordinar el envío de 250 militares, 5 perros, dron especializado y material médico, luego de que el país sudamericano solicitara respaldo internacional para atender la emergencia.

Ante este panorama, México expresó su solidaridad con el pueblo venezolano y comenzó a preparar personal y recursos que podrían incorporarse a las labores de búsqueda, rescate y atención médica.

Sheinbaum ordena coordinar ayuda para Venezuela

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que instruyó a la Cancillería mexicana iniciar las gestiones necesarias para apoyar a Venezuela tras los terremotos registrados en el Caribe.

A través de mensajes difundidos por funcionarios del Gobierno federal, México manifestó que se mantiene en comunicación con las autoridades venezolanas para determinar las necesidades más urgentes y definir el tipo de ayuda que podría enviarse en los próximos días.

“Nuestra solidaridad con el pueblo de Venezuela. Nos han solicitado apoyo con personal especializado en rescate y de sanidad”,expresó la mandataria durante su conferencia matutina.

La mandataria destacó que la política exterior mexicana se basa en principios de solidaridad y cooperación internacional, especialmente ante situaciones de emergencia humanitaria.

¿Qué ayuda podría enviar México?

Hasta el momento, las autoridades mexicanas señalaron que enviarán 250 militares, 4 aeronaves, 5 binomios caninos de rescate, 1 dron especializado, herramientas que ayuden a la búsqueda y rescate y material médico para atender a los heridos.

Asimismo, el Gobierno federal confirmó que la ayuda solicitada por Venezuela está relacionada con tareas de rescate y atención sanitaria, por lo que se prevé la participación de personal especializado en búsqueda de personas y asistencia médica.

Cabe destacar que, luego de los últimos terremotos ocurridos en México, el país cuenta con grupos altamente capacitados para responder a este tipo de emergencias, incluyendo especialistas acreditados en búsqueda y rescate urbano, personal militar, protección civil y equipos de atención prehospitalaria.

En operaciones internacionales anteriores también han participado binomios caninos y unidades especializadas para localizar sobrevivientes entre estructuras colapsadas.

¿Hay mexicanos afectados en Venezuela?

La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que, hasta el momento, no existen reportes de ciudadanos mexicanos heridos o afectados por los terremotos registrados en Venezuela.

La Embajada de México en Caracas se mantiene atenta a la evolución de la emergencia y continúa ofreciendo asistencia consular a quienes pudieran requerir apoyo.

Las autoridades también recomendaron a los connacionales seguir las indicaciones de protección civil emitidas por las autoridades venezolanas mientras continúan las labores de evaluación de daños.

A pesar de ello, la Embajada ha puesto a disposición la siguiente vía de comunicación:+58 412 2524675.