“México y España fortalecen sus lazos diplomáticos”: SRE

El canciller Roberto Velasco recibió al rey Felipe VI de España en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (@SRE_mx)

Visita oficial de Felipe VI — “México y España continúan fortaleciendo sus lazos diplomáticos en beneficio de la relación y del bienestar de sus pueblos”, informó la cancillería tras el arribó del rey Felipe VI de España, quien fue recibido por el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco.

El monarca llegó a México la tarde de este jueves para sostener una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional y tras su arribo al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el rey Felipe VI fue recibido por el canciller Roberto Velasco, quien tras darle la bienvenida caminaron juntos hacia una camioneta que los aguardaba en la terminal aérea para trasladarlos hacia Palacio Nacional, punto del encuentro con la Jeda del Ejecutivo federal.

El rey estuvo acompañado en esta visita del ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares y la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón.

La última visita del monarca a México se registró el 1 de diciembre de 2018, para la toma de protesta del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

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