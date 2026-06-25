Pável Jarero se registra para disputar gobernatura de Nayarit

Pável Jarero

El senador con licencia, Pável Jarero, se registró para participar en el proceso de elección del coordinador estatal en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, en Nayarit, y expuso su compromiso de avanzar en la “construcción del segundo piso de la 4T”.

Acompañado de militantes de Morena, el exalcalde de Santiago Ixcluintla acudió a la Comisión Nacional de Elecciones del partido, que preside Citlali Hernández, que sesiona en el Word Trade Center de esta ciudad y donde estuvo presente la dirigente nacional Ariadna Montiel.

“Pongo a disposición del Movimiento mi trayectoria, mi experiencia y mi compromiso con el pueblo”, señaló Jarero previo a su ingreso.

Asimismo, precisó que “es tiempo de fortalecer la unidad, defender nuestra Soberanía Nacional y seguir construyendo la transformación, que pertenece al pueblo”.

Agregó que en Nayarit “la transformación avanza de la mano del gobernador Miguel Ángel Navarro”, por lo que indicó que será un digno representante del Movimiento si las encuestas lo favorecen.

Pável Jarero enfatizó estar convencvido del legado que dejó el expresidente Andrés Manuel López Obrador, de que “con el pueblo todo; sin el pueblo, nada”.

Además, puntualizó desde el Senado ha impulsado y apoyado las iniciativas para mejorar la calidad de vida de los mexicanos y en Nayarit se siente el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum.