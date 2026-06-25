Tren México-Pachuca y Tren México-Querétaro: así avanzan los proyectos ferroviarios; ya hay nuevos ferrocarriles

Trenes México-Pachuca y México-Querétaro muestran avances (cuartoscuro)

La presidenta Claudia Sheinbaum ha anunciado que la construcción de los próximos trenes de pasajeros México-Pachuca y México-Querétaro avanzan con premura. Estos se unen a la estrategia de priorizar el transporte ferroviario en todo el país.

¿Cómo va la construcción de trenes a Pachuca y Querétaro?

Con una inversión de más de 750 mil millones de pesos, se espera que esta administración sea la que más avance en términos de restaurar y modernizar el sistema ferroviario del país, que por muchos años se vio subordinado a la construcción de carreteras federales.

Según la presidenta, se han asegurado más de 28 millones de metros cuadrados de derecho de vía en todo el país. De todo este tramo asegurado, 72% son derecho de vía histórico, 14% propiedad social y 14% propiedad privada.

El tren México-Pachuca tiene un avance del 37.06% y el tren México-Querétaro del 19.22%. Se espera que ambos inauguren en 2027. Para el tren México-Pachuca se tienen 121 km de nuevas vías férreas, 10 km de viaductos y la conformación de 47 km de vía sobre terraplén, Por otro lado, para el tren México-Querétaro se tienen son 232.42 km en donde se encuentran 14 frentes de trabajo.

Además, destacó que el proyecto de tren de carga del Tren Maya “va muy bien ya tiene más del 50% avanzado y también la mayor parte se va a terminar este año”.

Además, ya se están empezando obras en los trenes Saltillo-Nuevo Laredo y Querétaro-Irapuato.