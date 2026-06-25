Somos México y Construyendo Sociedades de Paz son avalados como nuevos partidos políticos

El Consejo General del INE, tras meses de metódicos análisis de sustanciosos procedimientos, decidió otorgar la clasificación de partidos políticos a Somos México y Construyendo Sociedades Paz, que podrán sumarse a la contienda de 2027; mientras tanto, las sociedades México Tiene Vida y Que Siga la Democracia, fallarón en diversos cumplimeintos a los reglamentos del Instituto y quedaron fuera.

A pesar del cumpliento de los estatutos para operar como partidos políticos, Somos México —que deberá cambiar algunos aspectos de su imagen para no generar confusiones entre el electorado— y Construyendo Sociedades Paz, no aprobaron de forma limpia la evaluación ya que se denunciaron algunas irregularidades en sus procesos.

Sin embargo, las denuncias más graves se identificaron en las otras dos organizaciones; en el caso de México Tiene Vida se detectó la participación activa de personas ministras de culto en distintas etapas del procedimiento, además de falta de claridad en el reporte de los recursos, coacción a la autoridad, irregularidades detectadas en materia de fiscalización también comprometían la certeza sobre el origen, destino y aplicación de los recursos utilizados durante el proceso constitutivo.

Que Siga la Democracia se expusieron irregularidades acreditadas en materia de autenticidad de afiliaciones, las inconsistencias detectadas en el procedimiento de fiscalización y la información institucional incorporada al expediente impedían afirmar que el procedimiento constitutivo hubiera satisfecho integralmente los principios de certeza, legalidad y libre afiliación que exige la Constitución para el otorgamiento de un registro partidista, tales como opacidad financiera, falsificación de datos e intento de soborno a funcionarios electorales.

Para ambos casos, la consejera Frida Gómez Puga solicitó abiertamente negar el registro como partidos políticos ya que el “Consejo no puede limitarse a constatar que una organización alcanzó determinado número de afiliaciones válidas o celebró el número mínimo de asamblea, debe verificar también que el procedimiento mediante el cual pretenden incorporarse al sistema de partidos, la referida asociación ciudadana, se desarrolló con apego a los principios de legalidad y certeza, así como al respeto a la libertad individual de afiliación”.

Al respecto, la presidenta Guadalupe Taddei subrayó lo siguiente:

“El Consejo General debe valorar también los elementos cualitativos que protegen la integridad del procedimiento (...)Ésa es la manera en que el Instituto protege el derecho de asociación política y al mismo tiempo cuida la calidad del sistema de partidos políticos. Garantizamos que las organizaciones que cumplan los requisitos puedan incorporarse plenamente a la competencia democrática, y garantizamos que esa incorporación ocurra con reglas iguales, con transparencia y con respeto a la voluntad auténtica de la ciudadanía”.