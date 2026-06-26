ONU alerta que cárteles mexicanos mantienen el control de la producción de metanfetamina en Norteamérica

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) advirtió que los cárteles mexicanos continúan liderando la producción de metanfetamina en Norteamérica y que, además, han llevado sus conocimientos para fabricar esta droga sintética a otras regiones del mundo, como Europa, África y el sur de Asia.

De acuerdo con el Informe Mundial sobre Drogas 2026, presentado este viernes en Viena, las organizaciones criminales con base en México siguen siendo los principales proveedores de metanfetamina para Estados Unidos, considerado uno de los mercados más importantes para este estupefaciente. El documento señala que el consumo de esta droga se ha mantenido en niveles históricamente altos y que, durante 2024, el 3.2 por ciento de los consumidores de drogas en ese país utilizó metanfetamina.

La ONU explica que el mercado de esta sustancia es actualmente el más grande y rentable dentro de las drogas sintéticas. Además, advierte que su producción ya no se limita a América del Norte y el sudeste asiático, sino que se está expandiendo a otras partes del mundo.

Uno de los aspectos que más preocupa al organismo internacional es que los grupos delictivos mexicanos han compartido sus métodos de fabricación con laboratorios clandestinos establecidos en Europa y África. Esto ha permitido que la producción de metanfetamina aumente fuera del continente americano mediante el uso del precursor químico conocido como P-2-P, una técnica considerada más eficiente y que facilita evadir algunos controles internacionales.

Sin embargo, el informe aclara que esta expansión no significa necesariamente que esos laboratorios sean operados directamente por organizaciones criminales mexicanas. Thomas Pietschmann, uno de los autores del estudio, explicó que en muchos casos los encargados de elaborar la droga son químicos clandestinos mexicanos o personas capacitadas por ellos.

El reporte también documenta la participación de ciudadanos mexicanos con presuntos vínculos con el crimen organizado en la fabricación de metanfetamina en países del sur de Asia. Mientras tanto, en Europa se registraron decomisos históricos en Países Bajos y España, donde las autoridades aseguraron un cargamento presuntamente relacionado con una organización criminal asentada en México.

La ONU también señala que la producción masiva de esta droga ha generado consecuencias dentro del propio territorio mexicano. El organismo describe un “efecto bumerán”, ya que el aumento en la fabricación también ha provocado un incremento en el consumo y en los problemas de salud relacionados con esta sustancia.

Las cifras oficiales muestran que entre 2015 y 2023 los tratamientos médicos por trastornos derivados del consumo de metanfetamina aumentaron 25 veces en México, lo que refleja el impacto que esta droga está teniendo en la población.

Además de la metanfetamina, el informe analiza otros mercados ilícitos. Destaca que la producción mundial de cocaína se cuadruplicó durante la última década, superando las 4 mil toneladas de cocaína pura en 2024. En este mercado, los grupos criminales mexicanos continúan desempeñando un papel importante en el abastecimiento hacia Estados Unidos y Europa.

Respecto al opio, el documento indica que México sigue siendo uno de los principales productores de amapola, aunque la superficie cultivada ha disminuido en los últimos años. También señala que, tras la prohibición del cultivo de adormidera en Afganistán, no hubo un incremento significativo de sembradíos en México, Myanmar o Laos.