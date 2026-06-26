Guía para mexicanos en el extranjero: trámites de identidad de género y matrimonio igualitario en consulados

Trámites para mexicanos en el extranjero

En el marco del Día Internacional del Orgullo LGBTTTIQ+, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) anunciaron la simplificación de dos trámites consulares para facilitar el acceso a derechos de las personas mexicanas que viven en el extranjero.

Requisitos para solicitar el trámite de cambio de identidad de género en las embajadas de México en el extranjero

A partir de esta medida, el reconocimiento de identidad de género en el acta de nacimiento podrá realizarse en cualquier consulado mexicano con únicamente dos requisitos:

Copia certificada del acta de nacimiento original

Identificación oficial vigente cuyos datos coincidan con los del registro.

El trámite tendrá un tiempo de respuesta de hasta 15 días naturales y evitará que las personas deban viajar a México para modificar sus documentos.

Esta actualización permitirá que las y los connacionales obtengan posteriormente otros documentos oficiales, migratorios, consulares, legales y laborales con su identidad de género reconocida.

¿Cómo tramitar matrimonio igualitario en las embajadas de México en el extranjero?

Las autoridades también redujeron de seis a cinco los requisitos para registrar matrimonios entre personas mexicanas del mismo sexo en las representaciones de México en el exterior.

Para realizar el trámite será necesario presentar:

Solicitud correspondiente

Actas de nacimiento de ambas personas

Identificaciones oficiales vigentes

Convenio sobre el régimen patrimonial

Comprobante de pago de derechos.

El proceso también tendrá una duración de hasta 15 días naturales.

De acuerdo con la ATDT, estas modificaciones buscan eliminar barreras burocráticas, fortalecer la certeza jurídica y garantizar un acceso más ágil e incluyente a derechos fundamentales para la comunidad mexicana que reside fuera del país.

La dependencia recordó que, como parte de su estrategia de simplificación administrativa, hasta ahora ha eliminado mil 738 trámites burocráticos y reducido en 66% los requisitos que deben cumplir las y los ciudadanos para realizar diversos procedimientos.