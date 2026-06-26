Nuevos partidos políticos en México: ¿Quién los fundó y qué ideología apoyan?

Partido Paz y Somos México Estos son los dos nuevos partidos políticos cuyo registro fue aprobado por el Instituto Nacional Electoral.

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó el registro de dos nuevos partidos políticos nacionales: Partido Paz y Somos México, los cuales podrán participar por primera vez en las elecciones federales de 2027 y acceder al financiamiento público previsto por la legislación electoral. La decisión fue tomada tras verificar que ambas organizaciones cumplieron con los requisitos establecidos en la Ley General de Partidos Políticos, entre ellos el número mínimo de afiliaciones y la celebración de las asambleas requeridas en todo el país.

Partido Paz: el regreso del proyecto político de Hugo Eric Flores

Partido Paz surge de la organización Construyendo Sociedades de Paz, impulsada por el exdirigente del extinto Partido Encuentro Social (PES) y posteriormente del Partido Encuentro Solidario, Hugo Eric Flores Cervantes. Aunque la agrupación cuenta con representantes legales y órganos internos, diversos analistas y medios especializados coinciden en que Flores es su principal referente político y el impulsor del proyecto, que busca recuperar el espacio que anteriormente ocupó el PES dentro del sistema de partidos mexicano.

En términos ideológicos, Partido Paz mantiene una orientación identificada con el humanismo social y posiciones conservadoras en temas como la familia y los valores tradicionales. La organización también conserva vínculos con sectores del electorado evangélico que respaldaron al antiguo PES y ha manifestado su intención de impulsar políticas enfocadas en la pacificación del país, el fortalecimiento comunitario y la atención a grupos vulnerables.

Diversos especialistas consideran que representa una continuidad política del extinto Encuentro Social, aunque bajo una nueva denominación y estructura organizativa.

Somos México: la apuesta política derivada de la “Marea Rosa”

El segundo partido aprobado por el INE es Somos México, surgido de la organización Personas Sumando en 2025. El proyecto es encabezado por el exdirigente nacional del PRD Guadalupe Acosta Naranjo, acompañado por otras figuras provenientes de distintos partidos y organizaciones ciudadanas, entre ellas el exsecretario ejecutivo del INE Edmundo Jacobo Molina, el exsenador Emilio Álvarez Icaza, el expresidente nacional del PAN Gustavo Madero y la exsenadora Cecilia Soto, quienes participaron en la conformación del movimiento.

La organización también tiene sus raíces en las movilizaciones ciudadanas conocidas como la “Marea Rosa”, que se pronunciaron en defensa de las instituciones electorales y del Estado de derecho.

A diferencia de Partido Paz, Somos México se presenta como una fuerza de carácter plural. En sus documentos básicos sostiene que busca fortalecer la democracia constitucional, la división de poderes, los órganos autónomos, el federalismo y la protección de los derechos humanos.

Sus dirigentes han señalado que el proyecto pretende reunir a ciudadanos provenientes de distintas corrientes ideológicas que comparten la defensa de las instituciones democráticas, por lo que no se define exclusivamente como un partido de izquierda o de derecha, sino como una alternativa opositora al actual bloque gobernante.

No obstante, durante el proceso de registro el INE determinó que la organización deberá modificar algunos elementos de identidad, como su nombre y emblema, para garantizar el cumplimiento de los principios de neutralidad establecidos por la autoridad electoral.

Los nuevos partidos competirán en 2027

Con la aprobación de sus registros, Partido Paz y Somos México se incorporarán al sistema nacional de partidos políticos y podrán postular candidaturas en las elecciones federales de 2027. A partir de julio de 2026 tendrán acceso a las prerrogativas y al financiamiento público que contempla la legislación electoral. Como cualquier partido político nacional, deberán alcanzar al menos el tres por ciento de la votación válida emitida en la elección federal para conservar su registro y mantener sus derechos como fuerza política nacional.