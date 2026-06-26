“Patrimonio de Gertz Manero es transparente”: Sheinbaum

Claudia Sheinbaum Cuartoscuro (Mario Jasso)

La presidenta del país, Claudia Sheinbaum, respaldó al exfiscal general y actual embajador de México en el Reino Unido, Alejandro Gertz Manero, al señalar que el patrimonio millonario que dio a conocer en su declaración patrimonial es transparente, ya que fue reportado conforme a la ley y explicó su procedencia.

“La información viene de una declaración de él de su patrimonio y él dice que ese patrimonio viene pues de su familia, de lo que él ha adquirido. Entonces, él fue transparente y declaró su patrimonio”, aseguró Sheinbaum.

En la declaración de Gertz Manero se registraron más de 13 inmuebles, entre ellos, 10 casas, un edificio, un departamento y un terreno. También incluye una colección de joyas valuada en alrededor de un millón de dólares, obras de arte con valor de 450 mil dólares, siete vehículos. dos Rolls - Royce y cuentas bancarias en España, Suiza y Estados Unidos.

Sheinbaum subrayó que la divulgación de la situación patrimonial del ex fiscal confirma la transparencia de sus bienes materiales.

“Bueno, es su patrimonio y él lo declaró. O sea, que hay total transparencia por parte de él. De su patrimonio, malo sería que tuviera un patrimonio que no declarara. Entonces, pues, es un patrimonio que él declara y que él tiene”, indicó la presidenta.

La mandataria presidencial puntualizó que el embajador llevó a cabo su obligación de declarar el origen de sus propiedades y activos.

“Entonces, él lo hace público, él lo declara, él dice cómo lo adquirió. Entonces, es transparente”, expresó Sheinbaum.

La información se dio a conocer a través de la plataforma Declaranet de la Secretaría de Relaciones Exteriores, debido a que Gertz Manero tenía que presentar su declaración patrimonial pública al asumir su nuevo cargo diplomático.

Con información de EFE

La Crónica de Hoy 2026