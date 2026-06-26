Roberto Lazzeri Montaño asume la dirección de la Embajada de México en Estados Unidos

Roberto Lazzeri Roberto Lazzeri Montaño, designado como embajador de México en Estados Unidos, durante su comparecencia ante la Primera Comisión de la Comisión Permanente: Gobernación, Puntos Constitucionales y Asuntos Políticos e Internacionales. (Camila Ayala Benabib)

Roberto Lazzeri Montaño asumió la dirección de la Embajada de México en los Estados Unidos al presentar las copias de sus credenciales a Mónica Crowley, jefa de protocolo del Departamento de Estado de los Estados Unidos, el pasado 24 de junio.

El embajador Lazzeri señaló: “La profundidad de nuestra relación, su alcance económico y su dimensión humana exigen una cooperación constante”. La política exterior de México seguirá priorizando una sólida relación con Estados Unidos, basada en los principios de respeto a la soberanía, confianza mutua, responsabilidad compartida y diferenciada, y cooperación sin subordinación.

Lazzeri fue designado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y ratificado por el Senado mexicano el 10 de junio. Llegó a Washington, D.C., el 23 de junio y, tras la presentación de copias de sus credenciales, pudo iniciar contactos oficiales con las autoridades estadounidenses. Próximamente presentará sus credenciales al presidente Donald J. Trump, momento en el que será acreditado formalmente como embajador extraordinario y plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos ante los Estados Unidos de América.

La Embajada de México afirmó que seguirá impulsando una agenda bilateral a largo plazo centrada en la protección de las comunidades mexicanas en Estados Unidos, el fortalecimiento de la cooperación en materia de seguridad y migración, y la expansión del comercio y la inversión para consolidar a Norteamérica como una región más competitiva que genere beneficios para ambas comunidades.

Antes de su nombramiento como embajador de México en Estados Unidos, Roberto Lazzeri Montaño se desempeñó como director ejecutivo de Nacional Financiera y Banco Nacional de Comercio Exterior, y también trabajó en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México, tras una destacada trayectoria en asuntos económicos, financieros e internacionales.