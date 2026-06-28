CFE refrenda colaboración con autoridades ante desaparición de dos trabajadores

Los desaparecidos fueron identificados como Marco Antonio Sarmiento García, de 60 años, y Adolfo López Saldaña, de 40

Luego de la desaparición de dos trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad registradas el pasado viernes 26 de junio en Huauchinango, Puebla y los límites con Hidalgo, la dependencia informó que se mantiene en colaboración con las autoridades correspondientes para su búsqueda y en permanente comunicación con las familias para brindar el apoyo correspondiente.

Los desaparecidos, identificados como Marco Antonio Sarmiento García, de 60 años, y Adolfo López Saldaña, de 40, salieron a bordo de una camioneta de la Comisión, sin que hasta el momento se conozca su paradero. Su ubicación se conoció por última vez mientras circulaban por la autopista México–Tuxpan.

El sábado se encontró la camioneta en la ambos circulaban en la comunidad de La Mesa, perteneciente al municipio de Acaxochitlán, Hidalgo, donde sus familiares presentaron un reporte oficial de desaparición para ampliar las labores de búsqueda.

Autoridades de Puebla e Hidalgo iniciaron la coordinación de las labores de búsqueda para dar con el paradero de los dos trabajadores, acciones en las que participan elementos de la Policía Estatal, Guardia Nacional, Protección Civil y Policía Municipal de Huauchinango.