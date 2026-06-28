Sectur trabaja en colaboración con Queer Destinations para posicionar a México como referente mundial de turismo incluyente

Sectur trabaja en colaboración con Queer Destinations

La secretaria de Turismo Josefina Rodríguez Zamora destacó los avances alcanzados en el marco del Convenio de Concertación 2025-2030 suscrito entre la Secretaría de Turismo (Sectur) y Queer Destinations que permite consolidar una estrategia nacional de turismo inclusivo alineada con las mejores prácticas internacionales, mediante acciones de sensibilización,capacitación,certificación de competencias laborales, promoción turística especializada e innovación tecnológica que contribuyen a elevar la calidad de los servicios turísticos en beneficio de visitantes, empresas y comunidades receptoras.

Rodríguez Zamora señaló que el crecimiento sostenido del turismo LGBTQ+ a nivel internacional refleja la importancia de continuar impulsando políticas y estrategias que promuevan espacios seguros e incluyentes. Agregó que este segmento representa una oportunidad para diversificar mercados, fortalecer la llegada de visitantes y generar una mayor derrama económica en los destinos del país, siempre bajo una visión de desarrollo con bienestar.

Este segmento representa además una oportunidad estratégica para la industria turística por su alto nivel de gasto promedio, frecuencia de viaje y fidelidad hacia destinos que promueven experiencias respetuosas e incluyentes. Por lo que México ha logrado consolidarse como uno de los destinos LGBTQ+ más relevantes de América Latina, con una oferta turística respaldada por infraestructura, hospitalidad, diversidad cultural y una creciente adopción de estándares de inclusión.

Uno de los principales resultados del convenio con Queer Destinations ha sido el fortalecimiento de herramientas innovadoras para la promoción turística, entre ellas la plataforma internacional especializada en turismo inclusivoqueerdestinations.com, mediante la cual se han impulsado destinos mexicanos como Los Cabos, Yucatán, Nayarit, Oaxaca, Baja California, Holbox, Isla Mujeres y Acapulco.

“Esta alianza nos permite seguir profesionalizando al sector turístico, fortalecer las capacidades de quienes integran la cadena de valor y generar nuevas oportunidades para los destinos”, señaló la titular de Sectur.