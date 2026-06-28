Conagua intensifica operativos contra el uso ilegal de agua en Oaxaca

Conagua Oaxaca

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) reforzó en Oaxaca las acciones de inspección, vigilancia y clausura de aprovechamientos ilegales de aguas nacionales como parte de la estrategia impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para ordenar las concesiones de agua, combatir la corrupción, evitar el despojo de comunidades y proteger el recurso hídrico.

Entre octubre de 2024 y junio de 2026, la dependencia realizó 329 visitas de inspección en distintos puntos del estado. Como resultado, fueron clausurados 66 pozos, cinco ocupaciones irregulares en zonas federales y cuatro bancos de extracción de materiales pétreos. Además, aseguró maquinaria utilizada en esas actividades y aplicó tres suspensiones por descargas irregulares de aguas residuales.

Dentro de estos operativos sobresalen cuatro cateos relacionados con la extracción ilegal de agua subterránea destinada a su comercialización mediante pipas. Las acciones se llevaron a cabo en los municipios de Santa Cruz Xoxocotlán, Cuilápam de Guerrero, San Sebastián Tutla y Santa Lucía del Camino.

Como resultado de esos cateos, Conagua clausuró los pozos donde se realizaba la extracción ilegal, aseguró los inmuebles utilizados para esa actividad y también cuatro carros tanque empleados para distribuir el agua.

La dependencia informó que para ejecutar estos operativos contó con el apoyo de personal de la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, agentes federales de investigación y elementos de la Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de Oaxaca.

Uno de los casos más relevantes fue el cateo realizado en Santa Cruz Xoxocotlán, donde se logró frenar la extracción clandestina de agua que, de acuerdo con la dependencia, era comercializada durante el día y la noche mediante pipas. Esta actividad había sido denunciada en diversas ocasiones por habitantes de la zona.

Además de las acciones relacionadas con el agua, Conagua destacó los operativos efectuados junto con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), con respaldo de la Guardia Nacional, para combatir la extracción ilegal de materiales pétreos.

Como parte de esos trabajos, fueron clausurados bancos de extracción y asegurada maquinaria pesada, entre ella excavadoras y camiones de volteo. Uno de estos operativos se realizó el pasado 4 de junio en el río Los Perros, en el municipio de Asunción Ixtaltepec, donde fue cerrado un banco ilegal y asegurada la excavadora utilizada para la extracción.

La Conagua reiteró su compromiso de fortalecer la inspección y vigilancia para garantizar el uso legal y sustentable de las aguas nacionales y de los bienes públicos relacionados con ellas, además de frenar la extracción y comercialización ilegal del recurso y avanzar hacia una distribución más equitativa del agua en beneficio de la población.