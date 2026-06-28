Rechazan senadores de Morena filtraciones del NYT; campaña de la ultraderecha, acusan

El senador Antonino Morales acusa campaña contra la 4T

Senadores de Morena rechazaron las filtraciones del New York Times, que señalan a funcionarios de su partido como presuntos informantes del gobierno de Donald Trump y acusaron que ese reportaje “forma parte de una campaña orquestada por la ultraderecha nacional e internacional para desprestigiar a Morena y al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum”.

“Los mismos que perdieron contratos millonarios, condonaciones fiscales y privilegios durante el neoliberalismo, ahora recurren a la injerencia extranjera y a medios como el New York Times para intentar detener la Transformación”, afirmó el Senador Antonino Morales Toledo

Al terminar una de las Asambleas en Defensa de la Soberanía en las que participó acompañando al gobernador Salomón Jara Cruz, el legislador consideró que esta información no se trata de un hecho asilado sino a una campaña orquestada contra el movimiento.

Se suma a la presencia de agentes extranjeros en Chihuahua y a solicitudes de extradición contra funcionarios mexicanos, agregó

Recalcó que los ataques mediáticos y diplomáticos provienen de grupos nacionales e internacionales que buscan recuperar el poder para una minoría y arrebatar al pueblo su capacidad de decidir su presente y futuro.

“Estas campañas son intentos de desinformación y manipulación. La soberanía no se negocia y el único dueño de la soberanía es el pueblo mexicano”, enfatizó.

Por ello, llamó a la ciudadanía a mantenerse informada y organizada para defender la soberanía nacional.

En la víspera, el periódico estadounidense, uno de los más influyentes del Mundo, reveló que a1l menos una decena de funcionarios, incluidos gobernadores y legisladores, han buscado establecer contacto con autoridades de Estados Unidos para compartir información sobre otros integrantes de Morena.

El reportaje, firmado por los periodistas Steve Fisher, Jack Nicas y Alan Feuer, señala que estos acercamientos ocurrieron en las semanas posteriores a que el gobierno de Donald Trump acusó a 10 funcionarios mexicanos —en activo y retirados— de colaborar con organizaciones del narcotráfico. Según fuentes consultadas por el medio estadounidense, varios de estos funcionarios buscan anticiparse a investigaciones que podrían alcanzarlos en el futuro.

En ese sentido, Morales Toledo parafraseó a la presidenta Sheinbaum y recordó que este gobierno no encubre a nadie pues “la impunidad era la norma del régimen anterior, no del actual.”.

Indicó que si hay denuncias deben presentarse ante las autoridades; quien mencione pruebas, debe presentarlas. “En la Constitución, la presunción de inocencia es un principio”, insistió

Y sentenció: “Morena no protege ni a corruptos ni a criminales. Quien transgreda la ley, enfrente las consecuencias. Pero no aceptamos juicios mediáticos ni lecciones de nadie”.

El Senador contrastó los resultados de la 4T con el modelo neoliberal donde acusó que se sometió a México a los dictados externos, entregó nuestra soberanía y empobreció al pueblo.

La 4T –agregó--recuperó la rectoría del Estado, la dignidad nacional y puso en el centro a los que menos tienen.