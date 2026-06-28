Sancionan a ex funcionario del SAT por ocultar incremento injustificable en su patrimonio

Aduana de Lázaro Cárdenas, Michoacán

La Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno informó que impuso una sanción a Jaime N., ex administrador de la Aduana de Lázaro Cárdenas, Michoacán, por haber faltado a la veracidad en sus declaraciones de situación patrimonial con la finalidad de ocultar un incremento en su patrimonio por un millón 532 mil 452 pesos, que no fueron explicables ni justificables.

De acuerdo con la dependencia la Unidad de Combate a la Impunidad realizó una investigación para demostrar su responsabilidad, por lo que también determinan que el sancionado tiene derecho a impugnar.

Se expresó que en caso de impugnación la secretaría defenderá las resoluciones con la misma firmeza con que fue investigado, recordando que el combate a la corrupción es una responsabilidad compartida entre gobierno y sociedad.