Acuerda Comisión de Organización Electoral dotación de mil boletas en Casillas Especiales

La Comisión de Organización Electoral del INE, integrada por los consejeros Blanca Cruz García, Martín Faz Mora y Arturo Chávez López, aprobó someter a decisión del Consejo General la asignación de mi boletas por cada cargo a elegir en las Casillas Especiales que se instalarán el 6 de junio en el marco del Proceso Electoral Concurrente 2026-2027.
Esta decisión se enmarcó en la continuidad de criterios aplicados en procesos anteriores dónde se observó que mil boletas fueron suficientes para atender a la ciudadanía en tránsito.
En dichos antecedentes se recuerda que desde 2020 se realizaron estudios técnicos sobre la viabilidad de aumentar la cantidad de boletas, y que en los procesos 2020-2021, 2023-2024 y en elecciones locales posteriores se mantuvo esa cifra como estándar operativo.
El acuerdo aprobado por la Comisión establece de igual modo que las Casillas Especiales recibirán la documentación y materiales necesarios para garantizar el derecho al sufragio de las personas ciudadanas que estén fuera de su sección electoral.
Asimismo, se confirma que la entrega y resguardo de las boletas estará a cargo de las juntas y consejos distritales, bajo los procedimientos de conteo, sellado y agrupamiento previstos en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y en el Reglamento de Elecciones.