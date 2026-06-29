Acuerda Comisión de Organización Electoral dotación de mil boletas en Casillas Especiales (Carolina Jiménez Mariscal)

La Comisión de Organización Electoral del INE, integrada por los consejeros Blanca Cruz García, Martín Faz Mora y Arturo Chávez López, aprobó someter a decisión del Consejo General la asignación de mi boletas por cada cargo a elegir en las Casillas Especiales que se instalarán el 6 de junio en el marco del Proceso Electoral Concurrente 2026-2027.

Esta decisión se enmarcó en la continuidad de criterios aplicados en procesos anteriores dónde se observó que mil boletas fueron suficientes para atender a la ciudadanía en tránsito.

En dichos antecedentes se recuerda que desde 2020 se realizaron estudios técnicos sobre la viabilidad de aumentar la cantidad de boletas, y que en los procesos 2020-2021, 2023-2024 y en elecciones locales posteriores se mantuvo esa cifra como estándar operativo.

El acuerdo aprobado por la Comisión establece de igual modo que las Casillas Especiales recibirán la documentación y materiales necesarios para garantizar el derecho al sufragio de las personas ciudadanas que estén fuera de su sección electoral.

Asimismo, se confirma que la entrega y resguardo de las boletas estará a cargo de las juntas y consejos distritales, bajo los procedimientos de conteo, sellado y agrupamiento previstos en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y en el Reglamento de Elecciones.